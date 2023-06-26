"Укроборонпром" проверил ракетную программу Украины: результаты передали СБУ

Гендиректор компании "Укроборонпром" Юрий Гусев. Фото: Facebook Гусева

Компания "Укроборонпром" провела служебную проверку ракетной программы, сосредоточившись на причинах невыполнения отдельных пунктов программы. Результаты были отправлены в Минстратегпром и Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Укроборонпром".

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Проверка ракетной программы

Гендиректор компании "Укроборонпром" Юрий Гусев, реагируя на информацию о том, что все вопросы реализации ракетной программы невыполнены, объявил масштабную проверку.

Эта проверка прошла в марте-апреле этого года.

Целью проверки было установление причин невыполнения отдельных мер этой программы.

Служебную проверку провели подразделения безопасности "Укроборонпрома".

Куда отправили результаты

Все полученные в результате служебной проверки данные были собраны и отправлены в две государственные структуры:

Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины;

Департамент контрразведки СБУ.

Это произошло еще 25 апреля текущего года, отметили в "Укроборонпроме".

"Укроборонпром" о проверке ракетной программы

Напомним, что в мае "Укроборонпром" пообещал проверить советницу директора ГП "Антонов" Аниту Левченко из-за расследования журналистов о ее отдыхе за границей во время войны.