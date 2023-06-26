"Укроборонпром" перевірив ракетну програму України: результати передали СБУ
Компанія "Укроборонпром" провела службову перевірку ракетної програми, зосередившись на причинах невиконання окремих пунктів цієї програми. Результати відправили у Мінстратегпром та Службу безпеки України.
Про це повідомляє пресслужба компанії "Укроборонпром".
Перевірка ракетної програми
Гендиректор компанії "Укроборонпром" Юрій Гусєв, реагуючи на інформацію про те, що не усі питання реалізації ракетної програми невиконані, оголосив масштабну перевірку.
Ця перевірка пройшла у березні-квітні поточного року.
Метою перевірки було встановлення причин не виконання окремих заходів цієї програми.
Службову перевірку провели підрозділи безпеки "Укроборонпрому".
Куди відправили результати
Усі отримані в результаті службової перевірки дані були зібрані і відправлені у дві державні структури:
- Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Департамент контррозвідки Служби безпеки України.
Це сталося ще 25 квітня поточного року, зазначили в "Укроборонпромі".
Нагадаємо, що у травні "Укроборонпром" пообіцяв перевірити радницю директора ДП "Антонов" Аніту Левченко через розслідування журналістів про її відпочинок за кордоном під час війни.