"Укроборонпром" перевірив ракетну програму України: результати передали СБУ

Гендиректор компанії "Укроборонпром" Юрій Гусєв. Фото: Facebook Гусєва

Компанія "Укроборонпром" провела службову перевірку ракетної програми, зосередившись на причинах невиконання окремих пунктів цієї програми. Результати відправили у Мінстратегпром та Службу безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Укроборонпром".

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Перевірка ракетної програми

Гендиректор компанії "Укроборонпром" Юрій Гусєв, реагуючи на інформацію про те, що не усі питання реалізації ракетної програми невиконані, оголосив масштабну перевірку.

Ця перевірка пройшла у березні-квітні поточного року.

Метою перевірки було встановлення причин не виконання окремих заходів цієї програми.

Службову перевірку провели підрозділи безпеки "Укроборонпрому".

Куди відправили результати

Усі отримані в результаті службової перевірки дані були зібрані і відправлені у дві державні структури:

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України;

Департамент контррозвідки Служби безпеки України.

Це сталося ще 25 квітня поточного року, зазначили в "Укроборонпромі".

"Укроборонпром" про перевірку ракетної програми

Нагадаємо, що у травні "Укроборонпром" пообіцяв перевірити радницю директора ДП "Антонов" Аніту Левченко через розслідування журналістів про її відпочинок за кордоном під час війни.