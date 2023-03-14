Укроборонпром вместе с одной из стран НАТО начал производить 125-миллиметровые снаряды

Украинский концерн на территории одной из стран НАТО производит танковые боеприпасы

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" на территории одной из стран Североатлантического альянса приступил к производству танковых снарядов. В производстве участвуют украинские специалисты.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

Снаряды для ВСУ

Укроборонпром сообщил о том, что начал производить 125-миллиметровые танковые снаряды для нужд украинской армии.

"По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми Силы безопасности и обороны Украины избивают оккупантов", — подчеркнули в концерне.

Сотрудничество с НАТО

Новые боеприпасы Укроборонпром производит в сотрудничестве с одной из стран НАТО.

Как отметили в государственном концерне, из соображений безопасности это производство было вынесено за пределы страны. Но, добавили в Укроборонпроме, "в создании боеприпасов принимают участие наши люди: конструкторы, технологи, токари, литейщики и другие".

Напомним, что в феврале США подписали контракты с двумя компаниями по производству боеприпасов для Украины.

Фото: Укроборонпром