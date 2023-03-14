Укроборонпром вместе с одной из стран НАТО начал производить 125-миллиметровые снаряды
Украинский государственный концерн "Укроборонпром" на территории одной из стран Североатлантического альянса приступил к производству танковых снарядов. В производстве участвуют украинские специалисты.
Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".
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Снаряды для ВСУ
Укроборонпром сообщил о том, что начал производить 125-миллиметровые танковые снаряды для нужд украинской армии.
"По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми Силы безопасности и обороны Украины избивают оккупантов", — подчеркнули в концерне.
Сотрудничество с НАТО
Новые боеприпасы Укроборонпром производит в сотрудничестве с одной из стран НАТО.
Как отметили в государственном концерне, из соображений безопасности это производство было вынесено за пределы страны. Но, добавили в Укроборонпроме, "в создании боеприпасов принимают участие наши люди: конструкторы, технологи, токари, литейщики и другие".
Напомним, что в феврале США подписали контракты с двумя компаниями по производству боеприпасов для Украины.
Фото: Укроборонпром