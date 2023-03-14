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Укроборонпром разом із однією з країн НАТО почав виробляти 125-міліметрові снаряди

14 березня 2023 13:58
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Український концерн на території однієї з країн НАТО випускає танкові боєприпаси
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Український державний концерн "Укроборонпром" на території однієї з країн Північноатлантичного альянсу розпочав виробництво танкових снарядів. У виробництві беруть участь українські спеціалісти.

Про це повідомляє пресслужба державного концерну "Укроборонпром".

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Укроборонпром повідомив про те, що розпочав виготовляти 125-міліметрові танкові снаряди для потреб української армії.

"За замовленням Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б’ють окупантів", — наголосили у концерні.

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Співпраця з НАТО

Нові боєприпаси Укроборонпром виробляє у співпраці з однією із країн НАТО.

Як зазначили у державному концерні, з міркувань безпеки це виробництво було винесено за межі країни. Але, додали в Укроборонпромі, "у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо".

Нагадаємо, що в лютому США підписали контракти із двома компаніями на виробництво боєприпасів для України.

Фото: Укроборонпром

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