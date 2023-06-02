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Укрзализныця получит 6,7 млн евро от ЕС: куда направят средства

2 июня 2023 16:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Укрзализныця получит 6,7 млн евро от ЕС: куда направят средства
Подписание грантового соглашения в Киеве. Фото: УЗ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 2 июня, Европейский инвестиционный банк, банк Европейского Союза и АО "Укрзализныця" подписали в Киеве грантовое соглашение от ЕС на сумму 6,7 млн. евро. Эти средства покроют самые неотложные потребности УЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Средствами от соглашения между Европейским инвестбанком, банком ЕС и УЗ планируют поддержать жизнедеятельность железной дороги, обеспечить продолжение ее функционирования и удовлетворить насущные потребности в перевозках пассажиров и гуманитарной помощи.

"Железнодорожный транспорт оказался критически важным для спасения украинцев, перемещения беженцев и транспортировки грузов в условиях российской агрессии против Украины. Мы признаем невероятные усилия Укрзализныци для обеспечения эффективной работы железнодорожного транспорта в это чрезвычайно сложное для страны время. Сотрудничество в транспортном секторе остается приоритетным. и включает, в частности, расширение железнодорожного сообщения между ЕС и Украиной", — сказала руководитель отдела "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" Представительства Европейского Союза в Украине Клое Аллио.

Напомним, недавно в Укрзализныце заявили, что компания несколько месяцев будет тестировать женские купе, после чего примет решение об их постоянном использовании. Кроме того, в новых вагонах будут установлены камеры слежения и кнопки вызова проводников.

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