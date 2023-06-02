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Укрзалізниця отримає 6,7 млн євро від ЄС: куди спрямують кошти

2 червня 2023 16:30
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Укрзалізниця отримає 6,7 млн євро від ЄС: куди спрямують кошти
Підписання грантової угоди у Києві. Фото: УЗ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 2 червня, Європейський інвестиційний банк, банк Європейського Союзу та АТ "Укрзалізниця" підписали у Києві грантову угоду від ЄС на суму 6,7 млн євро. Ці кошти покриють найнагальніші потреби УЗ.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Коштами від угоди між Європейським інвестбанком, банком ЄС та "УЗ" планують підтримати життєдіяльність залізниці, забезпечити продовження її функціонування та задовольнити нагальні потреби в перевезеннях пасажирів та гуманітарної допомоги.

"Залізничний транспорт виявився критично важливим для порятунку українців, переміщення біженців і транспортування вантажів в умовах російської агресії проти України. Ми визнаємо неймовірні зусилля Укрзалізниці для забезпечення ефективної роботи залізничного транспорту в цей надзвичайно складний для країни час. Співпраця у транспортному секторі залишається пріоритетом для ЄС, і включає, зокрема, розширення залізничного сполучення між ЄС та Україною", — сказала керівниця відділу "Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля" Представництва Європейського Союзу в Україні Клое Алліо.

Нагадаємо, нещодавно в Укрзалізниці заявили, що компанія кілька місяців буде тестувати жіночі купе, після чого ухвалить рішення щодо їхнього постійного використання. Крім того, у нових вагонах будуть встановлені камери спостереження та кнопки виклику провідників.

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