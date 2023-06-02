Укрзалізниця отримає 6,7 млн євро від ЄС: куди спрямують кошти
У п'ятницю, 2 червня, Європейський інвестиційний банк, банк Європейського Союзу та АТ "Укрзалізниця" підписали у Києві грантову угоду від ЄС на суму 6,7 млн євро. Ці кошти покриють найнагальніші потреби УЗ.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
На що підуть кошти
Коштами від угоди між Європейським інвестбанком, банком ЄС та "УЗ" планують підтримати життєдіяльність залізниці, забезпечити продовження її функціонування та задовольнити нагальні потреби в перевезеннях пасажирів та гуманітарної допомоги.
"Залізничний транспорт виявився критично важливим для порятунку українців, переміщення біженців і транспортування вантажів в умовах російської агресії проти України. Ми визнаємо неймовірні зусилля Укрзалізниці для забезпечення ефективної роботи залізничного транспорту в цей надзвичайно складний для країни час. Співпраця у транспортному секторі залишається пріоритетом для ЄС, і включає, зокрема, розширення залізничного сполучення між ЄС та Україною", — сказала керівниця відділу "Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля" Представництва Європейського Союзу в Україні Клое Алліо.
Нагадаємо, нещодавно в Укрзалізниці заявили, що компанія кілька місяців буде тестувати жіночі купе, після чого ухвалить рішення щодо їхнього постійного використання. Крім того, у нових вагонах будуть встановлені камери спостереження та кнопки виклику провідників.