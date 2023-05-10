Ракета, которая упала в Польше, может быть российской

Российская крылатая ракета Х-55. Фото: росСМИ

В Польше заявили, что в лесу недалеко от города Быдгощ были обнаружены обломки крылатой ракеты РФ. Речь идет о Х-55.

Об этом сообщает RMF FM.

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Издание ссылается на выводы Технического института Воздушных сил, который проводит экспертизу обломков ракеты. Вероятно, в лесу обнаружили остатки российской Х-55. Этой ракеты нет на складах и вооружении польской армии.

СМИ пишут, что ракета прилетела с восточной границы, вероятно, из Беларуси. Издание также напомнило, что в середине декабря 2022 года оккупанты массированно обстреляли территорию Украины. Тогда россияне использовали бомбардировщики Су-34, дислоцировавшиеся в Беларуси.

"Из-за появления многоцелевого тактического бомбардировщика Су-34 вблизи воздушного пространства НАТО боевые самолеты НАТО были подняты в воздух. На радарах наших служб попал объект, который залетел в Польшу из Беларуси. Польские службы отследили объект, но потеряли его из виду под Быдгощем. Это произошло примерно в двух километрах от места, где в конце апреля случайно обнаружили остатки ракеты", — говорится в сообщении.

В материале говорится, что польские военные, вероятно, скрыли инцидент с нарушением воздушного пространства. Они не рассказали о падении ракеты прокуратуре.

Напомним, в Польше военные службы расследуют произошедшее в лесу под Быдгощом. Министр юстиции Збигнев Зиобро сообщил, что найдены остатки военного объекта. Взорвался ли боеприпас пока не известно.