Ракета, яка впала у Польщі, може бути російською

Російська крилата ракета Х-55. Фото: росЗМІ

У Польщі заявили, що у лісі неподалік міста Бидгощ знайшли уламки крилатої ракети РФ. Йдеться про Х-55.

Про це повідомляє RMF FM.

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Видання посилається на висновки Технічного інституту Повітряних сил, який проводить експертизу уламків ракети. Ймовірно, у лісі знайшли залишки російської Х-55. Цієї ракети немає на складах та на озброєнні польської армії.

ЗМІ пишуть, що ракета прилетіла зі східного кордону, ймовірно, з Білорусі. Видання також нагадало, що у середині грудня 2022 року окупанти масовано обстріляли територію України. Тоді росіяни використовували бомбардувальники Су-34, які дислокувалися у Білорусі.

"Через появу багатоцільового тактичного бомбардувальника Су-34 поблизу повітряного простору НАТО бойові літаки НАТО були підняті в повітря. На радарах наших служб потрапив об’єкт, який залетів до Польщі з Білорусі. Польські служби відстежили об’єкт, але втратили його з поля зору під Бидгощем. Це сталося приблизно за два кілометри від місця, де наприкінці квітня випадково виявили залишки ракети", — йдеться у повідомленні.

У матеріалі йдеться, що польські військові, ймовірно, приховали інцидент з порушенням повітряного простору. Вони не розповіли про падіння ракети прокуратурі.

Нагадаємо, в Польщі військові служби розслідують що сталося в лісі під Бидгощем. Міністр юстиції Збігнєв Зіобро повідомив, що знайдено залишки військового об'єкта. Чи вибухнув боєприпас поки невідомо.