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Умеров обсудил с главой Пентагона обеспечение Украины системами ПВО

29 марта 2024 23:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Умеров обсудил с главой Пентагона обеспечение Украины системами ПВО
Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны США Ллойд Остин. Фото иллюстративное: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров в пятницу, 29 марта, провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Главы оборонных ведомств обсудили усиление украинской противовоздушной обороны большим количеством зенитно-ракетных комплексов.

Об этом глава Минобороны сообщил на своей странице в Facebook.

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Умеров провел телефонный разговор с министром обороны США

"Предоставил подробную информацию о недавних российских ракетных обстрелах украинских городов. Указал на важность обеспечения большего количества систем противовоздушной обороны и ракет для них", — пишет Умеров.

Умеров обсудил с главой Пентагона обеспечение Украины системами ПВО
Источник: Facebook

Рустем Умеров — последние новости

Напомним, ранее министр обороны и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсуждали с Ллойдом Остином боевые действия в Украине, а также о предоставлении военной помощи.

Также они проводили беседу с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, где обсудили приоритеты военного сотрудничества.

В то же время глава оборонного ведомства Украины заявил, что Украина в ближайшие две недели получит от западных партнеров новый пакет помощи.

США
Украина
Ллойд Остин
ПВО
Умеров

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