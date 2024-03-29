Умеров обсудил с главой Пентагона обеспечение Украины системами ПВО
Министр обороны Украины Рустем Умеров в пятницу, 29 марта, провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Главы оборонных ведомств обсудили усиление украинской противовоздушной обороны большим количеством зенитно-ракетных комплексов.
Об этом глава Минобороны сообщил на своей странице в Facebook.
Умеров провел телефонный разговор с министром обороны США
"Предоставил подробную информацию о недавних российских ракетных обстрелах украинских городов. Указал на важность обеспечения большего количества систем противовоздушной обороны и ракет для них", — пишет Умеров.
Рустем Умеров — последние новости
Напомним, ранее министр обороны и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсуждали с Ллойдом Остином боевые действия в Украине, а также о предоставлении военной помощи.
Также они проводили беседу с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, где обсудили приоритеты военного сотрудничества.
В то же время глава оборонного ведомства Украины заявил, что Украина в ближайшие две недели получит от западных партнеров новый пакет помощи.
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