Умєров обговорив з очільником Пентагону забезпечення України системами ППО
Міністр оборони України Рустем Умєров в п'ятницю, 29 березня, провів телефонну розмову зі своїм американським колегою, Ллойдом Остіном. Голови оборонних відомств обговорили посилення української протиповітряної оборони більшою кількістю зенітно-ракетних комплексів.
Про це голова Міноборони повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США
"Надав детальну інформацію про нещодавні російські ракетні обстріли українських міст. Наголосив на важливості забезпечення більшої кількості систем протиповітряної оборони та ракет для них", — пише Умєров.
Рустем Умєров — останні новини
Нагадаємо, раніше міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорювали з Ллойдом Остіном бойові дії в Україні, а також і про надання військової допомоги.
Також вони проводили розмову з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, де обговорили пріоритети військового співробітництва.
Водночас глава оборонного відомства України заявив, що Україна протягом найближчих двох тижнів отримає від західних партнерів новий пакет допомоги.
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