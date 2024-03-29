Умєров обговорив з очільником Пентагону забезпечення України системами ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони США Ллойд Остін. Фото ілюстративне: агенція Reuters

Міністр оборони України Рустем Умєров в п'ятницю, 29 березня, провів телефонну розмову зі своїм американським колегою, Ллойдом Остіном. Голови оборонних відомств обговорили посилення української протиповітряної оборони більшою кількістю зенітно-ракетних комплексів.

Про це голова Міноборони повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Надав детальну інформацію про нещодавні російські ракетні обстріли українських міст. Наголосив на важливості забезпечення більшої кількості систем протиповітряної оборони та ракет для них", — пише Умєров.

Джерело: Facebook

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Нагадаємо, раніше міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорювали з Ллойдом Остіном бойові дії в Україні, а також і про надання військової допомоги.

Також вони проводили розмову з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, де обговорили пріоритети військового співробітництва.

Водночас глава оборонного відомства України заявив, що Україна протягом найближчих двох тижнів отримає від західних партнерів новий пакет допомоги.