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Умєров обговорив з очільником Пентагону забезпечення України системами ППО

29 березня 2024 23:14
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Ілля Рябінін
редактор
Умєров обговорив з очільником Пентагону забезпечення України системами ППО
Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони США Ллойд Остін. Фото ілюстративне: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров в п'ятницю, 29 березня, провів телефонну розмову зі своїм американським колегою, Ллойдом Остіном. Голови оборонних відомств обговорили посилення української протиповітряної оборони більшою кількістю зенітно-ракетних комплексів. 

Про це голова Міноборони повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Надав детальну інформацію про нещодавні російські ракетні обстріли українських міст. Наголосив на важливості забезпечення більшої кількості систем протиповітряної оборони та ракет для них", — пише Умєров.

Умєров обговорив з очільником Пентагону забезпечення України системами ППО
Джерело: Facebook

Рустем Умєров — останні новини

Нагадаємо, раніше міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорювали з Ллойдом Остіном бойові дії в Україні, а також і про надання військової допомоги. 

Також вони проводили розмову з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, де обговорили пріоритети військового співробітництва.

Водночас глава оборонного відомства України заявив, що Україна протягом найближчих двох тижнів отримає від західних партнерів новий пакет допомоги

 

США
Україна
Ллойд Остін
ППО
Умєров

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