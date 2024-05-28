Умеров предположил, что РФ планирует открыть новый фронт на севере Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: EPA/UPG

Рустем Умеров предположил, что Россия готовится к следующему толчку открыть новый фронт на севере Украины. Он добавил, что время очень важно, и чтобы отбить атаки, нам нужно иметь своевременные поставки оружия от иностранных партнеров.

Об этом Минобороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью Reuters во вторник, 28 мая.

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Умеров отметил, что в настоящее время цель российских войск — открыть новый фронт на севере Украины, чтобы начать использовать всю свою живую силу и технику против ВСУ.

"Их цель - открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою живую силу, огневую мощь против нас, они продолжают свою цель уничтожить нацию",— сказал он.

Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в Харьковской области, которую РФ атаковала в начале мая.

"Мы выдерживаем, но, конечно, нам нужно больше оружия, нам нужно больше огневой мощи, нам нужны ракеты большой дальности, чтобы не позволить им проникнуть в наше государство", — добавил. министр обороны Украины .

По его словам, Украина благодарна за оказанную партнерами военную помощь и оружие, но только половина обещанных поставок поступила вовремя. Каждая задержка шла на пользу гораздо большему и лучше оснащенному врагу Украины.

Министр обороны признает главную военную задачу на ближайшие месяцы — удержание оборонных рубежей и подавление врага, одновременно укрепляя украинские военные возможности в воздухе, на море и на суше.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров ответил, когда Украина получит первые истребители F-16. Он выразил надежду, что это произойдет очень скоро.

Также он заявил, что нашему государству нужно больше "дальнобойных возможностей" и большей решительности от союзников для защиты от российских атак. Соответствующее заявление он сделал в своем онлайн-обращении участникам сессии Парламентской ассамблеи НАТО в болгарской столице Софии в понедельник, 27 мая.