Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Умєров припустив, що РФ планує відкрити новий фронт на півночі України arrow

Умєров припустив, що РФ планує відкрити новий фронт на півночі України

28 травня 2024 19:14
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Умєров припустив, що РФ планує відкрити новий фронт на півночі України
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: EPA/UPG
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Рустем Умєров припустив, що Росія готується до наступного поштовху — відкрити новий фронт на півночі України. Він додав, що час надзвичайно важливий, і щоб відбити атаки, нам потрібно мати вчасні поставки зброї від іноземних партнерів.      

Про це Міноборони України Рустем Умєров заявив в інтерв'ю для Reuters у вівторок, 28 травня. 

Читайте також:

Москва готується до нового поштовху

Умєров наголосив на тому, що наразі мета російських військ — відкрити новий фронт на півночі України, аби почати використовувати всю свою живу силу та техніку проти ЗСУ.

"Їх мета — відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу потужність проти нас, вони продовжують свою мету знищити націю", — сказав він.

Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на Харківщині, яку РФ атакувала на початку травня. 

"Ми витримуємо, але, звісно, ​​нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити їм проникнути в нашу державу", — додав міністр оборони України.

За його словами, Україна вдячна за надану партнерами військову допомогу і зброю, але лише половина обіцяних поставок надійшла вчасно. Кожна затримка йшла на користь значно більшому та краще оснащеному ворогу України.

Міністр оборони визнає головним військовим завданням на найближчі місяці — утримання оборонних рубежів і придушення ворога, одночасно зміцнюючи українські військові можливості в повітрі, на морі та на суші.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров відповів коли Україна отримає перші винищувачі F-16. Він висловив сподівання, що це відбудеться дуже скоро.

Також він заявив, що нашій державі треба більше "далекобійних можливостей" і більшої рішучості від союзників для захисту від російських атак. Відповідну заяву він зробив у своєму онлайн-зверненні до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО у болгарській столиці Софії в понеділок, 27 травня.  

Міноборони
зброя
Україна
Харківська область
війна в Україні
війна
Умєров
фронт
ситуація на фронті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби