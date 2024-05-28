Умєров припустив, що РФ планує відкрити новий фронт на півночі України

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: EPA/UPG

Рустем Умєров припустив, що Росія готується до наступного поштовху — відкрити новий фронт на півночі України. Він додав, що час надзвичайно важливий, і щоб відбити атаки, нам потрібно мати вчасні поставки зброї від іноземних партнерів.

Про це Міноборони України Рустем Умєров заявив в інтерв'ю для Reuters у вівторок, 28 травня.

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Умєров наголосив на тому, що наразі мета російських військ — відкрити новий фронт на півночі України, аби почати використовувати всю свою живу силу та техніку проти ЗСУ.

"Їх мета — відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу потужність проти нас, вони продовжують свою мету знищити націю", — сказав він.

Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на Харківщині, яку РФ атакувала на початку травня.

"Ми витримуємо, але, звісно, ​​нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити їм проникнути в нашу державу", — додав міністр оборони України.

За його словами, Україна вдячна за надану партнерами військову допомогу і зброю, але лише половина обіцяних поставок надійшла вчасно. Кожна затримка йшла на користь значно більшому та краще оснащеному ворогу України.

Міністр оборони визнає головним військовим завданням на найближчі місяці — утримання оборонних рубежів і придушення ворога, одночасно зміцнюючи українські військові можливості в повітрі, на морі та на суші.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров відповів коли Україна отримає перші винищувачі F-16. Він висловив сподівання, що це відбудеться дуже скоро.

Також він заявив, що нашій державі треба більше "далекобійних можливостей" і більшої рішучості від союзників для захисту від російських атак. Відповідну заяву він зробив у своєму онлайн-зверненні до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО у болгарській столиці Софії в понеділок, 27 травня.