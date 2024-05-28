Умєров припустив, що РФ планує відкрити новий фронт на півночі України
Рустем Умєров припустив, що Росія готується до наступного поштовху — відкрити новий фронт на півночі України. Він додав, що час надзвичайно важливий, і щоб відбити атаки, нам потрібно мати вчасні поставки зброї від іноземних партнерів.
Про це Міноборони України Рустем Умєров заявив в інтерв'ю для Reuters у вівторок, 28 травня.
Москва готується до нового поштовху
Умєров наголосив на тому, що наразі мета російських військ — відкрити новий фронт на півночі України, аби почати використовувати всю свою живу силу та техніку проти ЗСУ.
"Їх мета — відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу потужність проти нас, вони продовжують свою мету знищити націю", — сказав він.
Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на Харківщині, яку РФ атакувала на початку травня.
"Ми витримуємо, але, звісно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити їм проникнути в нашу державу", — додав міністр оборони України.
За його словами, Україна вдячна за надану партнерами військову допомогу і зброю, але лише половина обіцяних поставок надійшла вчасно. Кожна затримка йшла на користь значно більшому та краще оснащеному ворогу України.
Міністр оборони визнає головним військовим завданням на найближчі місяці — утримання оборонних рубежів і придушення ворога, одночасно зміцнюючи українські військові можливості в повітрі, на морі та на суші.
Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров відповів коли Україна отримає перші винищувачі F-16. Він висловив сподівання, що це відбудеться дуже скоро.
Також він заявив, що нашій державі треба більше "далекобійних можливостей" і більшої рішучості від союзників для захисту від російських атак. Відповідну заяву він зробив у своєму онлайн-зверненні до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО у болгарській столиці Софії в понеділок, 27 травня.
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