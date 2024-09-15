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Умеров ответил, что необходимо для увеличения производства ОПК Украины

15 сентября 2024 15:36
Виктория Козырь - редактор
Оборонная промышленность Украины имеет потенциал достичь 20 млрд долл — детали от Умерова
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
Виктория Козырь - редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что потенциал оборонной промышленности страны позволяет увеличить производство. Однако для этого необходимы иностранные инвестиции.

Об этом Рустем Умеров заявил во время панельной дискуссии на форуме Yalta European Strategy.

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По словам Умерова, в прошлом году производственный потенциал частного и государственного сектора ОПК составил 7 млрд долл. Он отметил, что в 2025 году этот показатель может вырасти в три раза.

"В 2025 году мы можем увеличить этот показатель втрое. По нашим оценкам, при условии дополнительного финансирования потенциал оборонного производства может достичь 20 миллиардов долларов", — отметил министр.

Он добавил, что возможности оборонной индустрии Украины значительно превышают объем инвестиций, которые страна способна обеспечить самостоятельно.

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