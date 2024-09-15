Оборонна промисловість України має потенціал досягти 20 млрд дол — деталі від Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що потенціал оборонної промисловості країни дозволяє збільшити виробництво. Однак для цього необхідні іноземні інвестиції.

Про це Рустем Умєров заявив під час панельної дискусії на форумі Yalta European Strategy.

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За словами Умєрова, минулого року виробничий потенціал приватного та державного сектору ОПК становив 7 млрд дол. Він наголосив, що у 2025 році цей показник може зрости у три рази.

"У 2025 році ми можемо збільшити цей показник утричі. За нашими оцінками, за умови додаткового фінансування потенціал оборонного виробництва може досягти 20 мільярдів доларів", — зазначив міністр.

Він додав, що можливості оборонної індустрії України значно перевищують обсяги інвестицій, які країна здатна забезпечити самостійно.