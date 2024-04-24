Умеров заявил, что пакет помощи от США поможет защитить украинцев от российских ударов

Встреча с двухпартийной делегацией США. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду 24 апреля встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Глава министерства заявил, что пакет помощи от США поможет защитить украинцев от ударов врага.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

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Известно, что на встрече присутствовала делегация Палаты представителей Конгресса США в составе Томаса Кейна, Натаниэля Морана, Уильяма Китинга и Маделин Дин.

Делегация США. Фото: Минобороны

Умеров рассказал американским представителям о динамике на фронте и сообщил об неотложных потребностях украинской армии.

Он отметил, что украинские воины освободили около 50% территории, оккупированной Россией.

Украинские представители на встрече с делегацией США. Фото: Минобороны

"С помощью дополнительного вооружения мы получим возможность защитить наших граждан от российских воздушных ударов и улучшить ситуацию на поле боя", — сказал министр.

Умеров вместе с делегацией США. Фото: Минобороны

Он поблагодарил делегацию за двухпартийную поддержку украинского пакета помощи.

Скриншот поста Минобороны

Напомним, 24 апреля Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине.

На это событие отреагировала американский посол в Украине Бриджит Бринк и поблагодарила лидеров большинства и меньшинства в Сенате, а также двухпартийную группу сенаторов.

Также мы писали, что президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине 60 млрд долларов.

Сразу после подписания законопроекта Байден заявил, что военные поставки Украине начнутся уже в ближайшие часы.