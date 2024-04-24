Умеров заявил, что пакет помощи от США поможет защитить украинцев от российских ударов
Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду 24 апреля встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Глава министерства заявил, что пакет помощи от США поможет защитить украинцев от ударов врага.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.
Пакет помощи от США
Известно, что на встрече присутствовала делегация Палаты представителей Конгресса США в составе Томаса Кейна, Натаниэля Морана, Уильяма Китинга и Маделин Дин.
Умеров рассказал американским представителям о динамике на фронте и сообщил об неотложных потребностях украинской армии.
Он отметил, что украинские воины освободили около 50% территории, оккупированной Россией.
"С помощью дополнительного вооружения мы получим возможность защитить наших граждан от российских воздушных ударов и улучшить ситуацию на поле боя", — сказал министр.
Он поблагодарил делегацию за двухпартийную поддержку украинского пакета помощи.
Напомним, 24 апреля Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине.
На это событие отреагировала американский посол в Украине Бриджит Бринк и поблагодарила лидеров большинства и меньшинства в Сенате, а также двухпартийную группу сенаторов.
Также мы писали, что президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине 60 млрд долларов.
Сразу после подписания законопроекта Байден заявил, что военные поставки Украине начнутся уже в ближайшие часы.
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