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Умеров заявил, что пакет помощи от США поможет защитить украинцев от российских ударов

24 апреля 2024 19:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Умеров заявил, что пакет помощи от США поможет защитить украинцев от российских ударов
Встреча с двухпартийной делегацией США. Фото: Минобороны
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду 24 апреля встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Глава министерства заявил, что пакет помощи от США поможет защитить украинцев от ударов врага.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

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Известно, что на встрече присутствовала делегация Палаты представителей Конгресса США в составе Томаса Кейна, Натаниэля Морана, Уильяма Китинга и Маделин Дин.

делегация США в Киеве
Делегация США. Фото: Минобороны

Умеров рассказал американским представителям о динамике на фронте и сообщил об неотложных потребностях украинской армии.

Он отметил, что украинские воины освободили около 50% территории, оккупированной Россией.

Умеров на встрече с делегацией США 24 апреля
Украинские представители на встрече с делегацией США. Фото: Минобороны

"С помощью дополнительного вооружения мы получим возможность защитить наших граждан от российских воздушных ударов и улучшить ситуацию на поле боя", — сказал министр.

Умеров и делегация США в Киеве 24 апреля
Умеров вместе с делегацией США. Фото: Минобороны

Он поблагодарил делегацию за двухпартийную поддержку украинского пакета помощи.

помощь от США Украине
Скриншот поста Минобороны

Напомним, 24 апреля Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине.

На это событие отреагировала американский посол в Украине Бриджит Бринк и поблагодарила лидеров большинства и меньшинства в Сенате, а также двухпартийную группу сенаторов.

Также мы писали, что президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине 60 млрд долларов.

Сразу после подписания законопроекта Байден заявил, что военные поставки Украине начнутся уже в ближайшие часы.

США
финансовая помощь
военная помощь
боеприпасы
война в Украине
Умеров
Сенат

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