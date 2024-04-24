Умєров заявив, що пакет допомоги від США допоможе захистити українців від російських ударів

Зустріч з двопартійною делегацією США. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров у середу, 24 квітня, зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Очільник міністерства заявив, що пакет допомоги від США допоможе захистити українців від ударів ворога.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони в Telegram.

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Пакет допомоги від США

Відомо, що на зустрічі була присутня делегація Палати представників Конгресу США у складі Томаса Кейна, Натаніеля Морана, Вільяма Кітінга та Маделін Дін.

Делегація США. Фото: Міноборони

Умєров розповів американським представникам про динаміку на фронті та повідомив нагальні потреби української армії.

Він зауважив, що українські воїни звільнили близько 50% території, яка була окупована Росією.

Українські представники на зустрічі з делегацією США. Фото: Міноборони

"За допомогою додаткового озброєння ми отримаємо можливість захистити наших громадян від російських повітряних ударів та покращити ситуацію на полі бою", — сказав міністр.

Умєров разом з делегацією США. Фото: Міноборони

Він подякував делегації за двопартійну підтримку українського пакета допомоги.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні.

На цю подію відреагувала американський посол в Україні Бріджит Брінк й подякувала лідерам більшості та меншості в Сенаті, а також двопартійній групі сенаторів.

Також ми писали, що президент США Джо Байден підписав законопроєкт щодо надання Україні 60 млрд доларів.

Одразу після підписання законопроєкту Байден заявив, що військові постачання Україні почнуться вже найближчими годинами.