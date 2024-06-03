Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Умеров призвал оборонные гиганты инвестировать в производство оружия в Украине arrow

Умеров призвал оборонные гиганты инвестировать в производство оружия в Украине

3 июня 2024 19:49
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Производство оружия в Украине – что известно о сотрудничестве с мировыми гигантами
Азиатский саммит по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла". Фото: Рустем Умеров
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине. Речь идет о BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и других.

Об этом Умеров написал в Facebook.

Читайте также:
Сообщение Умерова. Фото: скриншот
Сообщение Умерова. Фото: скриншот

Производство оружия в Украине

"На Азиатском саммите по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и десяток других оборонных компаний.
Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия", — написал Умеров.

Он подчеркнул, что это партнерство имеет огромный потенциал.

"Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании — возможность разрабатывать передовое оружие. Создание мощной военной индустрии является для нас вопросом национальной безопасности", — отметил Умеров.

Также он рассказал, что Украина уже сотрудничает с этими компаниями, а наши воины успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, что позволяет улучшать продукцию.

"Наш фокус — это производство в Украине или привлечение украинских компаний к сотрудничеству с этими мировыми гигантами. Благодарю ведущие мировые корпорации за постоянную поддержку Украины", — резюмировал глава Минобороны.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров ответил, когда Украина получит первые истребители F-16. Он выразил надежду, что это произойдет очень скоро.

Ранее Умеров призвал разрешить использование западного оружия на большее расстояние.

война в Украине
оружие
производство
Умеров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня