Производство оружия в Украине – что известно о сотрудничестве с мировыми гигантами

Азиатский саммит по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла". Фото: Рустем Умеров

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине. Речь идет о BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и других.

Об этом Умеров написал в Facebook.

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Производство оружия в Украине

"На Азиатском саммите по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и десяток других оборонных компаний.

Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия", — написал Умеров.

Он подчеркнул, что это партнерство имеет огромный потенциал.

"Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании — возможность разрабатывать передовое оружие. Создание мощной военной индустрии является для нас вопросом национальной безопасности", — отметил Умеров.

Также он рассказал, что Украина уже сотрудничает с этими компаниями, а наши воины успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, что позволяет улучшать продукцию.

"Наш фокус — это производство в Украине или привлечение украинских компаний к сотрудничеству с этими мировыми гигантами. Благодарю ведущие мировые корпорации за постоянную поддержку Украины", — резюмировал глава Минобороны.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров ответил, когда Украина получит первые истребители F-16. Он выразил надежду, что это произойдет очень скоро.

Ранее Умеров призвал разрешить использование западного оружия на большее расстояние.