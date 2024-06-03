Виробництво зброї в Україні - що відомо про співпрацю зі світовими гігантами

Умєров закликав оборонні гіганти інвестувати у виробництво зброї в Україні
Глава Міністерства оборони України Рустем Умєров закликав провідні світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї в Україні. Йдеться про BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google та Oracle та інші.
Про це Умєров написав у Facebook.
Виробництво зброї в Україні
"На Азійському саміті з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" зустрівся з представниками провідних світових оборонних компаній та технологічних гігантів, включаючи BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google та Oracle та десяток інших оборонних компаній.
Закликав їх інвестувати у виробництво зброї в Україні та створювати спільні оборонні підприємства", — написав Умєров.
Він підкреслив, що це партнерство має великий потенціал.
"Україна отримує доступ до новітніх технологій, а компанії — можливість розробляти передову зброю. Створення потужної військової індустрії є для нас питанням національної безпеки", — зазначив Умєров.
Також він розповів, що Україна вже співпрацює з цими компаніями, а наші воїни успішно випробовують їхнє озброєння, техніку та технології на полі бою, надаючи унікальний зворотний зв'язок, що дозволяє покращувати продукцію.
"Наш фокус — це виробництво в Україні або залучення українських компаній до співпраці з цими світовими гігантами. Дякую провідним світовим корпораціям за постійну підтримку України", — резюмував глава Міноборони.
Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров відповів, коли Україна отримає перші винищувачі F-16. Він висловив сподівання, що це відбудеться дуже скоро.
Раніше Умєров закликав дозволити використання західної зброї на більшу відстань.
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