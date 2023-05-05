Уникальный эксперимент NASA: на Луне можно будет добывать кислород

На Луне можно будет добывать кислород. Фото: NASA

Ученые смогли извлечь кислород из искусственного лунного реголита во время нового эксперимента. Будущие колонизаторы Луны смогут использовать ту же технологию.

Ученые считают, что это позволит добывать его прямо на спутнике Земли. И его не нужно привозить с нашей планеты. Об этом пишет издание Space.

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Эксперимент NASA

Эксперимент провели в Космическом центре NASA имени Линдона Джонсона. В сферической вакуумной камере диаметром 4,6 метра был размещен специальный лазер, имитирующий солнечный свет. С помощью этого лазера ученые смогли расплавить под влиянием высоких температур искусственный реголит.

Когда лунная почва расплавилась, то выяснилось, что произошло выделение монооксида углерода, известного как угарный газ, а уже из него удалось выделить чистый кислород.

Старший инженер JSC Аарон Пасс высоко оценил успех NASA.

"Эта технология обладает потенциалом производить на поверхности Луны кислород, который в несколько раз превышает собственный вес в год, что обеспечит длительное присутствие человека и месячную экономику", — сказал Пасс.

Жизнь на Луне

Научиться извлекать все необходимое для жизни астронавтов на Луне является одной из главных целей NASA. Уже через 2 года на спутник Земли должны высадиться первые за 50 лет астронавты, после чего в ближайшем будущем здесь будет создана первая постоянная база. Кроме воды будущим колонистам на Луне понадобится и кислород для дыхания. Его можно использовать и для производства ракетного топлива.

Напомним, NASA выпустило новую анимацию, показав масштабы размеров черных дыр. Да, они могут быть примерно такие как наше Солнце, а могут даже в миллиарды раз превышать размеры многих галактик вместе.