Унікальний експеримент NASA: на Місяці можна буде добувати кисень

На Місяці можна буде видобувати кисень. Фото: NASA

Учені змогли добути кисень зі штучного місячного реголіту під час нового експерименту. Майбутні колонізатори Місяця зможуть використати ту саму технологію.

Учені вважають, що це дасть можливість видобувати його просто на супутнику Землі. І тепер не потрібно привозити його з нашої планети. Про це пише видання Space.

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Експеримент NASA

експеримент провели у Космічному центрі NASA імені Ліндона Джонсона. У сферичній вакуумній камері діаметром 4,6 метра був розміщений спеціальний лазер, який імітує сонячне світло. За допомогою цього лазера вчені спромоглися розплавити під впливом високих температур штучний реголіт.

Коли місячний ґрунт розплавився, то з'ясувалося, що відбулося виділення монооксиду вуглецю, відомого як чадний газ, а вже з нього вдалося виділити чистий кисень.

Старший інженер JSC Аарон Пас високо оцінив успіх NASA.

"Ця технологія має потенціал виробляти на поверхні Місяця кисень, який у кілька разів перевищує власну вагу на рік, що забезпечить тривалу присутність людини та місячну економіку", — сказав Пас.

Життя на Місяці

Навчитися видобувати все необхідне для життя астронавтів на Місяці є однією з головних цілей NASA. Вже за 2 роки на супутник Землі мають висадитися перші за 50 років астронавти, після чого в найближчому майбутньому тут буде створено першу постійну базу. Окрім води, майбутнім колоністам на Місяці знадобиться й кисень для дихання. Його можна використовувати і для виробництва ракетного палива.

Нагадаємо, NASA випустило нову анімацію, показавши масштаби розмірів чорних дір. Так, вони можуть бути приблизно такі як наше Сонце, а можуть навіть у мільярди разів перевищувати розміри багатьох галактик вкупі.