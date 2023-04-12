UNITED24 разыгрывает писанки, которые создали украинские художники из отстрелянных гильз

Писанки из отстрелянных гильз, созданных украинскими художниками. Фото: Instagram / Ponad

Художники из творческого объединения Ponad создали пасхальные писанки из чрезвычайного материала — отстрелянных гильз. Цель этого проекта — собрать средства на дроны для ВСУ.

Об этом говорится в Telegram UNITED24.

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Писанки из отстрелянных гильз

Известно, что творческое объединение Ponad представило пять видов писанок. Каждая из них олицетворяет один из временно оккупированных регионов Украины: Луганскую область, Донбасс, Запорожскую область, Херсонскую область и Крым. Все они сделаны из переплавленных гильз, отстрелянных ВСУ.

Писанка "Крым"

Орнамент в нижней части писанки символизирует Черное и Азовское моря. Их волны бьются о стены крепости. Проросшие зерна символизируют начало жизни. В центре расположен знак taraq tamga — символ крымскотатарского государства. Он образован из лугов и стрел в форме кипарисов — воинов. Завершает композицию украинский герб — Тризуб. Ведь Крым — это Украина. Автор работы — Рустем Скибин.

Писанка "Крым". Автор работы — Рустем Скибин. Фото: Instagram / Ponad

Писанка "Луганск"

Щиты и мечи художник Roman Chizz использует как символы борьбы против захватчиков. Розы автор ассоциирует с Луганском. Это одни из самых любимых цветов украинцев. Также розы — символ доброты и изобилия.

Писанка "Луганск". Автор – Roman Chizz. Фото: Instagram / Ponad

Писанка "Запорожье"

Запорожье — земля казаков. На этой земле была основана Запорожская Сечь. Сегодня этот край защищают Вооруженные Силы Украины. Именно эту связь поколений передала дизайнер Мария Кинович.

Писанка "Запорожье". Автор — Мария Кинович. Фото: Instagram / Ponad

Писанка "Херсон"

На орнаменте этой писанки изображены птицы, рыбы, пшеница, арбузы и Хабловский маяк. Херсонская область — самая большая в Украине по количеству птиц, многие популяции мигрируют туда на зимовку. Это один из центров рыбной промышленности страны. В писанке птицы символизируют любовь, верность, мир и начало жизни; рыбы — долголетие и крепкое здоровье.

Конечно, автор Oly Saur добавила сюда и арбуз, ставший символом контрнаступления ВСУ и освобождения Херсона.

Писанка "Херсон". Автор – Oly Saur. Фото: Instagram / Ponad

Писанка "Донецк"

На этой писанке изображены морские волны — символ украинского Приморья, в который входит юг Донецкой области, включая Мариуполь. Четырех лепестковые гвоздики являются традиционным орнаментом этого региона. Эти цветы украшают писанки Донбасса. А еще они напоминают герб Вооруженных сил Украины. Автор писанки — Сергей Мирчук.

Писанка "Донецк". Автор — Сергей Мирчук. Фото: Instagram / Ponad

Как стать участником розыгрыша писанок

В рамках проекта будет разыграно 24 писанки. Поучаствовать сможет каждый, кто пожертвует $24 на дроны-разведчики RQ-35 Heidrun в рамках сбора Марка Гэмилла, посла платформы United24.

Сбор продлится с 8 апреля по 17 апреля 2023 года. Количество пожертвований от одного человека неограничено.

Что известно о дрон-разведчике RQ-35

RQ-35 Heidrun оперативно собирает информацию на расстоянии до 30 км, позволяя оператору находиться в безопасном месте.

Напомним, недавно известный британский путешественник Бер Гриллз стал первым британским послом UNITED24. Он будет продвигать направление Rebuild Ukraine ("Восстановление Украины").