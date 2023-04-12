UNITED24 разыгрывает писанки, которые создали украинские художники из отстрелянных гильз
Художники из творческого объединения Ponad создали пасхальные писанки из чрезвычайного материала — отстрелянных гильз. Цель этого проекта — собрать средства на дроны для ВСУ.
Об этом говорится в Telegram UNITED24.
Писанки из отстрелянных гильз
Известно, что творческое объединение Ponad представило пять видов писанок. Каждая из них олицетворяет один из временно оккупированных регионов Украины: Луганскую область, Донбасс, Запорожскую область, Херсонскую область и Крым. Все они сделаны из переплавленных гильз, отстрелянных ВСУ.
Писанка "Крым"
Орнамент в нижней части писанки символизирует Черное и Азовское моря. Их волны бьются о стены крепости. Проросшие зерна символизируют начало жизни. В центре расположен знак taraq tamga — символ крымскотатарского государства. Он образован из лугов и стрел в форме кипарисов — воинов. Завершает композицию украинский герб — Тризуб. Ведь Крым — это Украина. Автор работы — Рустем Скибин.
Писанка "Луганск"
Щиты и мечи художник Roman Chizz использует как символы борьбы против захватчиков. Розы автор ассоциирует с Луганском. Это одни из самых любимых цветов украинцев. Также розы — символ доброты и изобилия.
Писанка "Запорожье"
Запорожье — земля казаков. На этой земле была основана Запорожская Сечь. Сегодня этот край защищают Вооруженные Силы Украины. Именно эту связь поколений передала дизайнер Мария Кинович.
Писанка "Херсон"
На орнаменте этой писанки изображены птицы, рыбы, пшеница, арбузы и Хабловский маяк. Херсонская область — самая большая в Украине по количеству птиц, многие популяции мигрируют туда на зимовку. Это один из центров рыбной промышленности страны. В писанке птицы символизируют любовь, верность, мир и начало жизни; рыбы — долголетие и крепкое здоровье.
Конечно, автор Oly Saur добавила сюда и арбуз, ставший символом контрнаступления ВСУ и освобождения Херсона.
Писанка "Донецк"
На этой писанке изображены морские волны — символ украинского Приморья, в который входит юг Донецкой области, включая Мариуполь. Четырех лепестковые гвоздики являются традиционным орнаментом этого региона. Эти цветы украшают писанки Донбасса. А еще они напоминают герб Вооруженных сил Украины. Автор писанки — Сергей Мирчук.
Как стать участником розыгрыша писанок
В рамках проекта будет разыграно 24 писанки. Поучаствовать сможет каждый, кто пожертвует $24 на дроны-разведчики RQ-35 Heidrun в рамках сбора Марка Гэмилла, посла платформы United24.
Сбор продлится с 8 апреля по 17 апреля 2023 года. Количество пожертвований от одного человека неограничено.
Что известно о дрон-разведчике RQ-35
RQ-35 Heidrun оперативно собирает информацию на расстоянии до 30 км, позволяя оператору находиться в безопасном месте.
Напомним, недавно известный британский путешественник Бер Гриллз стал первым британским послом UNITED24. Он будет продвигать направление Rebuild Ukraine ("Восстановление Украины").