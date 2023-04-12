UNITED24 розігрує писанки, які створили українські митці з відстріляних гільз

Писанки з відстріляних гільз, які створили українські митці. Фото: Instagram / Ponad

Митці з творчого об’єднання Ponad створили великодні писанки з надзвичайного матеріалу — відстріляних гільз. Мета цього проєкту — зібрати кошти на дрони для ЗСУ.

Про це йдеться у Telegram UNITED24.

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Писанки з відстріляних гільз

Відомо, що творче об’єднання Ponad представило п’ять видів писанок. Кожна з них втілює один з тимчасово окупованих регіонів України: Луганщину, Донеччину, Запорізьку область, Херсонщину та Крим. Всі вони зроблені з переплавлених гільз, відстріляних ЗСУ.

Писанка "Крим"

Орнамент у нижній частині писанки символізує Чорне та Азовське моря. Їхні хвилі б’ються об стіни фортеці. Пророслі зерна символізують початок життя. У центрі розміщено знак taraq tamga — символ кримськотатарської держави. Він утворений із луків і стріл у формі кипарисів — воїнів. Завершує композицію український герб — Тризуб. Адже Крим — це Україна. Автор роботи — Рустем Скибін.

Писанка "Крим". Автор роботи — Рустем Скибін. Фото: Instagram / Ponad

Писанка "Луганськ"

Щити та мечі художник Roman Chizz використовує як символи боротьби України проти загарбників. Троянди автор асоціює з Луганськом. Це одні з найулюбленіших квітів українців. Також троянди — символ доброти і достатку.

Писанка "Луганськ". Автор — Roman Chizz. Фото: Instagram / Ponad

Писанка "Запоріжжя"

Запоріжжя — земля козаків. На цій землі було засновано Запорізьку Січ. Сьогодні цей край захищають Збройні Сили України. Саме цей зв’язок поколінь передала дизайнерка Марія Кінович.

Писанка "Запоріжжя". Авторка — Марія Кінович. Фото: Instagram / Ponad

Писанка "Херсон"

На орнаменті цієї писанки зображені птахи, риби, пшениця, кавуни і Хаблівський маяк. Херсонська область — найбільша в Україні за кількістю птахів, багато популяцій мігрують туди на зимівлю. Також це один із центрів рибної промисловості країни. В писанкарстві птахи символізують любов, вірність, мир і початок життя; риби — довголіття і міцне здоров’я.

Звичайно, автор Oly Saur додала сюди й кавун, який став символом контрнаступу ЗСУ і визволення Херсона.

Писанка "Херсон". Автор — Oly Saur. Фото: Instagram / Ponad

Писанка "Донецьк"

На цій писанці зображені морські хвилі — символ українського Примор’я, до якого входить південь Донецької області, включно з Маріуполем. Чотирипелюсткові гвоздики є традиційним орнаментом цього регіону. Ці квіти прикрашають писанки Донеччини. А ще вони нагадують герб Збройних Сил України. Автор писанки — Сергій Мірчук.

Писанка "Донецьк". Автор — Сергій Мірчук. Фото: Instagram / Ponad

Як стати учасником розіграшу писанок

В межах проєкту буде розіграно 24 писанки. Взяти участь зможе кожен, хто пожертвує $24 на дрони-розвідники RQ-35 Heidrun в межах збору Марка Гемілла, амбасадора платформи United24.

Збір триватиме з 8 квітня по 17 квітня 2023 року. Кількість пожертв від одного людини необмежена.

Що відомо про дрон-розвідник RQ-35

RQ-35 Heidrun оперативно збирає інформацію на відстані до 30 км, дозволяючи оператору знаходитись у безпечному місці.

Нагадаємо, нещодавно відомий британський мандрівник Бер Гріллз став першим британським амбасадором UNITED24. Він просуватиме напрям Rebuild Ukraine ("Відбудова України").