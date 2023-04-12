UNITED24 розігрує писанки, які створили українські митці з відстріляних гільз
Митці з творчого об’єднання Ponad створили великодні писанки з надзвичайного матеріалу — відстріляних гільз. Мета цього проєкту — зібрати кошти на дрони для ЗСУ.
Про це йдеться у Telegram UNITED24.
Писанки з відстріляних гільз
Відомо, що творче об’єднання Ponad представило п’ять видів писанок. Кожна з них втілює один з тимчасово окупованих регіонів України: Луганщину, Донеччину, Запорізьку область, Херсонщину та Крим. Всі вони зроблені з переплавлених гільз, відстріляних ЗСУ.
Писанка "Крим"
Орнамент у нижній частині писанки символізує Чорне та Азовське моря. Їхні хвилі б’ються об стіни фортеці. Пророслі зерна символізують початок життя. У центрі розміщено знак taraq tamga — символ кримськотатарської держави. Він утворений із луків і стріл у формі кипарисів — воїнів. Завершує композицію український герб — Тризуб. Адже Крим — це Україна. Автор роботи — Рустем Скибін.
Писанка "Луганськ"
Щити та мечі художник Roman Chizz використовує як символи боротьби України проти загарбників. Троянди автор асоціює з Луганськом. Це одні з найулюбленіших квітів українців. Також троянди — символ доброти і достатку.
Писанка "Запоріжжя"
Запоріжжя — земля козаків. На цій землі було засновано Запорізьку Січ. Сьогодні цей край захищають Збройні Сили України. Саме цей зв’язок поколінь передала дизайнерка Марія Кінович.
Писанка "Херсон"
На орнаменті цієї писанки зображені птахи, риби, пшениця, кавуни і Хаблівський маяк. Херсонська область — найбільша в Україні за кількістю птахів, багато популяцій мігрують туди на зимівлю. Також це один із центрів рибної промисловості країни. В писанкарстві птахи символізують любов, вірність, мир і початок життя; риби — довголіття і міцне здоров’я.
Звичайно, автор Oly Saur додала сюди й кавун, який став символом контрнаступу ЗСУ і визволення Херсона.
Писанка "Донецьк"
На цій писанці зображені морські хвилі — символ українського Примор’я, до якого входить південь Донецької області, включно з Маріуполем. Чотирипелюсткові гвоздики є традиційним орнаментом цього регіону. Ці квіти прикрашають писанки Донеччини. А ще вони нагадують герб Збройних Сил України. Автор писанки — Сергій Мірчук.
Як стати учасником розіграшу писанок
В межах проєкту буде розіграно 24 писанки. Взяти участь зможе кожен, хто пожертвує $24 на дрони-розвідники RQ-35 Heidrun в межах збору Марка Гемілла, амбасадора платформи United24.
Збір триватиме з 8 квітня по 17 квітня 2023 року. Кількість пожертв від одного людини необмежена.
Що відомо про дрон-розвідник RQ-35
RQ-35 Heidrun оперативно збирає інформацію на відстані до 30 км, дозволяючи оператору знаходитись у безпечному місці.
Нагадаємо, нещодавно відомий британський мандрівник Бер Гріллз став першим британським амбасадором UNITED24. Він просуватиме напрям Rebuild Ukraine ("Відбудова України").