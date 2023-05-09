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UNITED24 укомплектовал восемь новых ударных рот БПЛА

9 мая 2023 01:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
UNITED24 укомплектовал восемь новых ударных рот БПЛА
БПЛА, автомобили и оборудование для ударной роты БПЛА, 8 мая 2023 года. Фото: Михаил Федоров.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Благодаря платформе UNITED24 и за счет государственного бюджета укомплектованы восемь ударных рот беспилотной авиации в рядах ВСУ.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

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Сообщается, что подразделения получили внедорожники, средства связи, а также ударные квадрокоптеры и FPV-дроны. По словам Михаила Фёдорова, все дроны украинского производства.

"Создание ударных рот — беспрецедентный и своевременный шаг. Благодарен Генштабу, Минобороны и Госспецсвязи за инновационный подход в принятии решений. Три ударные роты, которые мы запустили несколько месяцев назад, уже имеют успешные результаты на фронте", — заявил Федоров.

Заметим, что платформе UNITED на днях исполнился год. За год работы на счета НБУ поступило более 325 миллионов долларов взносов от международных компаний, украинского бизнеса, благотворительных организаций, мировых знаменитостей и доноров из 110 стран.

Напомним, турецкая компания ASELSAN разработала новый беспилотник, который может изменять форму. Предполагается, что такой дрон смогут использовать как военные, так и гражданские.

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