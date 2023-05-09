UNITED24 укомплектував вісім нових ударних рот БПЛА

Передані БПЛА, автомобілі та обладнання для ударної роти БПЛА, 8 травня 2023 року. Фото: Михайло Федоров.

Завдяки Фонду UNITED24 та за кошти державного бюджету вдалося укоплектувати вісім ударних рот безпілотної авіації в лавах ЗСУ.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

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Повідомляється, що підрозділи отримали позашляховики, засоби зв’язку, а також ударні квадрокоптери та FPV-дрони. За словами Михайла Федорова, усі дрони українського виробництва.

"Створення ударних рот — безпрецедентний і своєчасний крок. Вдячний Генштабу, Міноборони та Держспецзв’язку за інноваційний підхід в ухваленні рішень. Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті", — заявив Федоров.

Зауважимо, платформі UNITED24 днями виповнився рік. За рік роботи на рахунки НБУ надійшло понад 325 000 000 доларів внесків від міжнародних компаній, українського бізнесу, благодійних організацій, світових знаменитостей та донорів зі 110 країн.

Нагадаємо, турецька компанія ASELSAN розробила новий безпілотник, що може змінювати форму. Передбачається, що такий дрон зможуть використовувати як військові, так і цивільні.