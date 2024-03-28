Ночью Запорожье страдало от взрывов — в горсовете рассказали о последствиях атаки дронами

Последствия обстрелов. Фото: Анатолий Куртев

Российские оккупанты атаковали Запорожье беспилотниками ночью 28 марта. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, также два человека получили травмы.

Об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

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Последствия обстрелов Запорожья

Отмечается, что в результате атаки пострадали дома частного сектора в трех районах города. По состоянию на данный момент известно о том, что пять помещений находятся в полуразрушенном состоянии, еще более 40 повреждены.

Кроме того, двое гражданских получили легкие повреждения, медики оказали им первичную медицинскую помощь.

Последствия обстрелов. Фото: Анатолий Куртев

Последствия обстрелов. Фото: Анатолий Куртев

Последствия обстрелов. Фото: Анатолий Куртев

Напомним, этой ночью оккупационная армия нанесла ракетно-авиационный удар по Украине, а также выпустили дроны типа Shahed. Силы противовоздушной обороны провели успешную работу и уничтожили 26 воздушных целей.

В частности, российские захватчики в ночь на 28 марта атаковали Киевский район Харькова. Под ударом оказались ресторан и жилые дома.