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Ночью Запорожье страдало от взрывов — в горсовете рассказали о последствиях атаки дронами

28 марта 2024 08:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ночью Запорожье страдало от взрывов — в горсовете рассказали о последствиях атаки дронами
Последствия обстрелов. Фото: Анатолий Куртев
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты атаковали Запорожье беспилотниками ночью 28 марта. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, также два человека получили травмы.

Об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

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Последствия обстрелов Запорожья

Отмечается, что в результате атаки пострадали дома частного сектора в трех районах города. По состоянию на данный момент известно о том, что пять помещений находятся в полуразрушенном состоянии, еще более 40 повреждены.

Кроме того, двое гражданских получили легкие повреждения, медики оказали им первичную медицинскую помощь.

Обстрел Запорожья
Последствия обстрелов. Фото: Анатолий Куртев
Обстрел Запорожья
Последствия обстрелов. Фото: Анатолий Куртев
Обстрел Запорожья
Последствия обстрелов. Фото: Анатолий Куртев

Напомним, этой ночью оккупационная армия нанесла ракетно-авиационный удар по Украине, а также выпустили дроны типа Shahed. Силы противовоздушной обороны провели успешную работу и уничтожили 26 воздушных целей.

В частности, российские захватчики в ночь на 28 марта атаковали Киевский район Харькова. Под ударом оказались ресторан и жилые дома.

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