Уночі Запоріжжя потерпало від вибухів — у міськраді розповіли про наслідки атаки дронами

Наслідки обстрілів. Фото: Анатолій Куртєв

Російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками уночі 28 березня. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, також дві людини отримали травми.

Про це повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

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Зазначається, що внаслідок атаки постраждали будинки приватного сектору у трьох районах міста. Станом на цю мить відомо про те, що п'ять помешкань перебувають у напівзруйнованому стані, ще понад 40 пошкоджені.

Крім того, двоє цивільних отримали легкі ушкодження, медики надали їм первинну медичну допомогу.

Наслідки обстрілів. Фото: Анатолій Куртєв

Наслідки обстрілів. Фото: Анатолій Куртєв

Наслідки обстрілів. Фото: Анатолій Куртєв

Нагадаємо, цієї ночі окупаційна армія завдала ракетного-авіаційного удару по Україні, а також випустили дрони типу Shahed. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 26 повітряних цілей.

Зокрема, російські загарбники уночі 28 березня атакували Київський район Харкова. Під ударом опинилися ресторан та житлові будинки.