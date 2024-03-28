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Уночі Запоріжжя потерпало від вибухів — у міськраді розповіли про наслідки атаки дронами

28 березня 2024 08:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Уночі Запоріжжя потерпало від вибухів — у міськраді розповіли про наслідки атаки дронами
Наслідки обстрілів. Фото: Анатолій Куртєв
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками уночі 28 березня. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, також дві людини отримали травми. 

Про це повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

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Наслідки обстрілів Запоріжжя

Зазначається, що внаслідок атаки постраждали будинки приватного сектору у трьох районах міста. Станом на цю мить відомо про те, що п'ять помешкань перебувають у напівзруйнованому стані, ще понад 40 пошкоджені. 

Крім того, двоє цивільних отримали легкі ушкодження, медики надали їм первинну медичну допомогу. 

Обстріл Запоріжжя
Наслідки обстрілів. Фото: Анатолій Куртєв
Обстріл Запоріжжя
Наслідки обстрілів. Фото: Анатолій Куртєв
Обстріл Запоріжжя
Наслідки обстрілів. Фото: Анатолій Куртєв

Нагадаємо, цієї ночі окупаційна армія завдала ракетного-авіаційного удару по Україні, а також випустили дрони типу Shahed. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 26 повітряних цілей.

Зокрема, російські загарбники уночі 28 березня атакували Київський район Харкова. Під ударом опинилися ресторан та житлові будинки.

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росіяни
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Запоріжжя
Запорізька область
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окупанти
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війна в Україні

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