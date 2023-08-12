Правительство разрешило уезжать за границу членам семей погибших и пропавших без вести в АТО

Проверка документов в пункте пропуска. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Кабинет Министров решил снять запрет на выезд из страны для членов семей лиц, погибших или пропавших без вести в результате Антитеррористической операции.

Об этом представитель правительства в Верховной раде Украины Тарас Мельничук сообщил на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Решение Кабинета Министров

На заседании Кабмина было принято немало решений. В частности, и по пересечению государственной границы. В настоящее время члены правительства пересмотрели вопрос для членов семей тех, кто погиб во время проведения АТО.

"Внесены изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Сняты ограничения на пересечение государственной границы членами семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время проведения антитеррористической операции", — говорится в сообщении Тараса Мельничука.

Напомним, основными причинами больших очередей на украинской границе в сторону стран ЕС, особенно Польши, стали выезды украинцев в летние отпуска. Кроме того, в последние два месяца отмечают очереди и на въезд в Украину. Это значит, что украинцы больше возвращаются домой, чем уезжают.

Отмечается, что летом пассажиропоток достаточно динамичен. В настоящее время из-за войны пересечения границ осуществляется только со странами ЕС и Молдовой. А 50% всего пассажиропотока приходится на границу с Польшей.