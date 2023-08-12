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Правительство разрешило уезжать за границу членам семей погибших и пропавших без вести в АТО

12 августа 2023 00:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Правительство разрешило уезжать за границу членам семей погибших и пропавших без вести в АТО
Проверка документов в пункте пропуска. Фото: Государственная пограничная служба Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Кабинет Министров решил снять запрет на выезд из страны для членов семей лиц, погибших или пропавших без вести в результате Антитеррористической операции.

Об этом представитель правительства в Верховной раде Украины Тарас Мельничук сообщил на своей странице в Telegram.

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Решение Кабинета Министров

На заседании Кабмина было принято немало решений. В частности, и по пересечению государственной границы. В настоящее время члены правительства пересмотрели вопрос для членов семей тех, кто погиб во время проведения АТО.

"Внесены изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Сняты ограничения на пересечение государственной границы членами семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время проведения антитеррористической операции", — говорится в сообщении Тараса Мельничука.

Напомним, основными причинами больших очередей на украинской границе в сторону стран ЕС, особенно Польши, стали выезды украинцев в летние отпуска. Кроме того, в последние два месяца отмечают очереди и на въезд в Украину. Это значит, что украинцы больше возвращаются домой, чем уезжают.

Отмечается, что летом пассажиропоток достаточно динамичен. В настоящее время из-за войны пересечения границ осуществляется только со странами ЕС и Молдовой. А 50% всего пассажиропотока приходится на границу с Польшей.

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