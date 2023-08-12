Уряд дозволив виїжджати за кордон членам сімей загиблих і зниклих безвісти в АТО

Перевірка документів на пункті пропуску. Фото: Державна прикордонна служба України

Кабінет Міністрів вирішив зняти заборону на виїзд з країни для членів сімей осіб, які загинули або зникли безвісти внаслідок Антитерористичної операції.

Про це представник уряду в Верховній раді України Тарас Мельничук повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Рішення Кабінету Міністрів

На засіданні Кабмінету Міністрів було ухвалено чимало рішень. Зокрема, і щодо перетину державного кордону. Нині урядовці переглянули питання для членів родин тих осіб, які загинули під час проведення АТО.

"Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції", — йдеться в повідомленні Тараса Мельничука.

Нагадаємо, основними причинами великих черг на українському кордоні в бік країн ЄС, особливо Польщі, стали виїзди українців у літні відпустки. Окрім того, в останні два місяці відмічають черги і на вʼїзд до України. Це означає, що українці більше повертаються додому, аніж виїжджають.

Зазначається, що влітку пасажиропотік є досить динамічний. Нині через війну перетин кордонів здійснюється лише з країнами ЄС та Молдовою. А 50% всього пасажиропотоку припадає на кордон із Польщею.