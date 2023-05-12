Правительство назначит министрам заместителей по восстановлению

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проводит совещание. Фото: Денис Шмыгаль

Правительство намеревается ввести новую должность заместителей министра по восстановлению в нескольких министерствах, а также заместителя председателя ОВА в одиннадцати пострадавших от войны областях. Это позволит улучшить работу министерств, которые занимаются проектами восстановления и территорий.

Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

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Создание должностей заместителей по восстановлению в министерствах и областях имеет ряд преимуществ и целей. Прежде всего, они будут способствовать ускорению процесса подготовки проектов, что особенно важно в условиях послевоенного периода. Заместители министров будут отвечать за надлежащую координацию работ по восстановлению и эффективное использование ресурсов, чтобы обеспечить успешную реализацию проектов.

Кроме того, создание должностей заместителей председателя ОВА в пострадавших областях поможет улучшить качество проектов и обеспечить их сбалансированное развитие.

Напомним, что в результате российско-украинской войны регионы понесли разрушения и экономические потери. Украина надеется на помощь международных организаций в восстановлении, а лидеры областей — на инвестиции.