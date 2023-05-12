Правительство назначит министрам заместителей по восстановлению
Правительство намеревается ввести новую должность заместителей министра по восстановлению в нескольких министерствах, а также заместителя председателя ОВА в одиннадцати пострадавших от войны областях. Это позволит улучшить работу министерств, которые занимаются проектами восстановления и территорий.
Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.
Создание новой должности в Кабмине
Создание должностей заместителей по восстановлению в министерствах и областях имеет ряд преимуществ и целей. Прежде всего, они будут способствовать ускорению процесса подготовки проектов, что особенно важно в условиях послевоенного периода. Заместители министров будут отвечать за надлежащую координацию работ по восстановлению и эффективное использование ресурсов, чтобы обеспечить успешную реализацию проектов.
Кроме того, создание должностей заместителей председателя ОВА в пострадавших областях поможет улучшить качество проектов и обеспечить их сбалансированное развитие.
Напомним, что в результате российско-украинской войны регионы понесли разрушения и экономические потери. Украина надеется на помощь международных организаций в восстановлении, а лидеры областей — на инвестиции.