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Уряд призначить міністрам заступників з відновлення

12 травня 2023 17:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Уряд призначить міністрам заступників з відновлення
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль проводить нараду. Фото: Денис Шмигаль
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Уряд має намір запровадити нову посаду заступника міністра з відновлення у кількох міністерствах, а також заступника голови ОВА  в одинадцяти постраждалих від війни областях. Це дозволить покращити роботу міністерств, які займаються проєктами відновлення та територій.

Про це повідомив голова Кабміну Денис Шмигаль.

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Створення посад заступників з відновлення в міністерствах та областях має низку переваг та цілей. Насамперед вони сприятимуть прискоренню процесу підготовки проєктів, що особливо важливо за умов післявоєнного періоду. Заступники міністрів відповідатимуть за належну координацію робіт із відновлення та ефективне використання ресурсів, щоб забезпечити успішну реалізацію проєктів.

Крім того, створення посад заступників голови ОВА у постраждалих областях допоможе покращити якість проєктів та забезпечити їх збалансований розвиток.

Нагадаємо, що внаслідок російсько-української війни регіони зазнали руйнувань та економічних втрат. Україна сподівається на допомогу міжнародних організацій у відновленні, а лідери областей — на інвестиції.

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