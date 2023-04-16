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Правительство расширило полномочия военкоматов: как теперь будут выдавать повестки

16 апреля 2023 13:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Расширения полномочий военкоматов — в ВР рассказали, как будут выдавать повестки
Военный билет, который выдают в военкоматах. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Кабинет министров недавно расширил полномочия военкоматов. Им разрешили вручать повестки военнообязанным независимо от их места взятия на учет.

Об этом говорится в постановлении №318, передает РБК-Украина.

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Ранее военнообязанные должны были посещать военкомат, в котором они были зарегистрированы, а не тот, где они фактически находятся.

Так, согласно постановлению, военкоматы получили право извещать граждан о мобилизации и собственно призывать:

  • на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
  • на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву);
  • на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).

Исключение — военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.

Кроме того, ТЦК не будет заниматься подготовкой и ведением территориальной обороны.

Напомним, в Украине военное положение и уполномоченные могут вручить повестку в любом общественном месте. Однако существует одна категория мужчин, которая может отказаться от повестки на улице.

Такое право есть у тех мужчин, которые имеют бронь от призыва.

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