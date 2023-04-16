Розширення повноваженнь військкоматів — у ВР розповіли, як видаватимуть повістки

Військовий квиток, який видають у військкоматах. Фото: google.com

Кабінет міністрів нещодавно розширив повноваження військкоматів. Їм дозволили вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від їх місця взяття на облік.

Про це йдеться у постанові №318, передає РБК-Україна.

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Раніше військовозобов'язані мали відвідувати військкомат, в якому вони були зареєстровані, а не той, де вони фактично перебувають.

Так, згідно з постановою, військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію та власне закликати:

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Виняток — військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, ТЦК не займатимуться підготовкою та веденням територіальної оборони.

Нагадаємо, в Україні воєнний стан та уповноважені особи можуть вручити повістку у будь-якому громадському місці. Проте є одна категорія чоловіків, яка може відмовитися від повістки на вулиці.

Таке право є у тих чоловіків, які мають бронь від призову.