Розширення повноваженнь військкоматів — у ВР розповіли, як видаватимуть повістки

Уряд розширив повноваження військкоматів: як тепер видаватимуть повістки
Кабінет міністрів нещодавно розширив повноваження військкоматів. Їм дозволили вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від їх місця взяття на облік.
Про це йдеться у постанові №318, передає РБК-Україна.
Як розширились повноваження військкоматів
Раніше військовозобов'язані мали відвідувати військкомат, в якому вони були зареєстровані, а не той, де вони фактично перебувають.
Так, згідно з постановою, військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію та власне закликати:
- на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
- на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);
- на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).
Виняток — військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.
Крім того, ТЦК не займатимуться підготовкою та веденням територіальної оборони.
Нагадаємо, в Україні воєнний стан та уповноважені особи можуть вручити повістку у будь-якому громадському місці. Проте є одна категорія чоловіків, яка може відмовитися від повістки на вулиці.
Таке право є у тих чоловіків, які мають бронь від призову.