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Уряд розширив повноваження військкоматів: як тепер видаватимуть повістки

16 квітня 2023 13:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Розширення повноваженнь військкоматів — у ВР розповіли, як видаватимуть повістки
Військовий квиток, який видають у військкоматах. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Кабінет міністрів нещодавно розширив повноваження військкоматів. Їм дозволили вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від їх місця взяття на облік.

Про це йдеться у постанові №318, передає РБК-Україна.

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Раніше військовозобов'язані мали відвідувати військкомат, в якому вони були зареєстровані, а не той, де вони фактично перебувають.

Так, згідно з постановою, військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію та власне закликати:

  • на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
  • на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);
  • на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Виняток — військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, ТЦК не займатимуться підготовкою та веденням територіальної оборони.

Нагадаємо, в Україні воєнний стан та уповноважені особи можуть вручити повістку у будь-якому громадському місці. Проте є одна категорія чоловіків, яка може відмовитися від повістки на вулиці.

Таке право є у тих чоловіків, які мають бронь від призову. 

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