Правительство выделило почти 2,5 млрд гривен для обеспечения Юга Украины водой, — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль

Сегодня, 13 июня, украинское правительство уже выделило почти два с половиной миллиарда гривен, чтобы обеспечить Юг Украины водой. Началось строительство новых магистральных водопроводов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль рассказал, что также начался процесс проведения оценки ущерба и формирования списка пострадавших общин, обеспечения подвоза питьевой воды, приготовления решения о выплатах пострадавшим украинцам.

"Для этого сегодня принимаем распоряжение о необходимости со стороны местных властей Херсона организовать работы по обследованию поврежденных зданий и сооружений. Должны работать специальные комиссии и достаточно людей, чтобы быстро обследовать разрушения, а также должны быть проведены расчеты для дальнейшего восстановления жилья людей", — написал Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее мы писали, что в результате катастрофы на Каховской ГЭС многие населенные пункты практически оказались в воде, а люди находятся в опасности. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал международные организации помочь в эвакуации.