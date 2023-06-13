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Уряд виділив майже 2,5 млрд гривень для забезпечення Півдня України водою, — Шмигаль

13 червня 2023 18:53
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Уряд виділив майже 2,5 млрд гривень для забезпечення Півдня України водою, — Шмигаль
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 13 червня, український уряд вже виділив майже два з половиною мільярди гривень, щоб забезпечити Південь України водою. Розпочалося будівництво нових магістральних водогонів.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

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Шмигаль розповів, що також розпочався процес проведення оцінки збитків та формування списку постраждалих громад, забезпечення підвезення питної води, приготування рішення про виплати постраждалим українцям.

"Для цього сьогодні приймаємо розпорядження щодо необхідності з боку місцевої влади Херсонщини організувати роботи з обстеження пошкоджених будівель і споруд. Мають працювати спеціальні комісії та достатньо людей, щоб швидко обстежити руйнування, а також мають бути проведені розрахунки для подальшого відновлення житла людей", — написав Денис Шмигаль.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС багато населених пунктів практично опинилися у воді, а люди перебувають у небезпеці. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародні організації допомогти з евакуацією. 

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