Правительство изменит правила закупок для армии: какие данные станут открытыми
В ходе военного положения Кабинет Министров Украины распределил оборонную продукцию на две группы, чтобы облегчить закупки. Теперь закупки продуктов для войска будут открытыми.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Как будут осуществляться закупки для армии
По словам Шмыгаля, закупки оборонной продукции будут разделены на две группы:
- Первая группа — это оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информация об этих закупках останется закрытой.
- Вторая группа — это, например, пищевые продукты для нашей армии.
"Отныне заказчик будет заранее обнародовать объявление о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставки", — рассказал премьер.
Он добавил, что также в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупках, если они заключались без электронной системы.
Напомним, с 23 апреля в системе Prozorro начала новую функцию. В ней будет отображаться информация для всех украинцев о безоружных оборонных закупках.
Оборонные заказчики будут отчитываться именно о вооруженных закупках (питании, вещевом имуществе, горючем и т.п.) от 200 тыс. грн для товаров и услуг, и 1,5 млн грн — работ. Отчеты будут содержать ограниченное количество информации – название заказчика, предмет закупки и цену за единицу.