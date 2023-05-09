Правительство изменит правила закупок для армии: какие данные станут открытыми

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Правительственный портал

В ходе военного положения Кабинет Министров Украины распределил оборонную продукцию на две группы, чтобы облегчить закупки. Теперь закупки продуктов для войска будут открытыми.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, закупки оборонной продукции будут разделены на две группы:

Первая группа — это оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информация об этих закупках останется закрытой.

Вторая группа — это, например, пищевые продукты для нашей армии.

"Отныне заказчик будет заранее обнародовать объявление о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставки", — рассказал премьер.

Он добавил, что также в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупках, если они заключались без электронной системы.

Напомним, с 23 апреля в системе Prozorro начала новую функцию. В ней будет отображаться информация для всех украинцев о безоружных оборонных закупках.

Оборонные заказчики будут отчитываться именно о вооруженных закупках (питании, вещевом имуществе, горючем и т.п.) от 200 тыс. грн для товаров и услуг, и 1,5 млн грн — работ. Отчеты будут содержать ограниченное количество информации – название заказчика, предмет закупки и цену за единицу.