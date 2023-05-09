Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Правительство изменит правила закупок для армии: какие данные станут открытыми arrow

Правительство изменит правила закупок для армии: какие данные станут открытыми

9 мая 2023 18:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Правительство изменит правила закупок для армии: какие данные станут открытыми
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Правительственный портал
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ходе военного положения Кабинет Министров Украины распределил оборонную продукцию на две группы, чтобы облегчить закупки. Теперь закупки продуктов для войска будут открытыми.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Как будут осуществляться закупки для армии

По словам Шмыгаля, закупки оборонной продукции будут разделены на две группы:

  • Первая группа — это оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информация об этих закупках останется закрытой.
  • Вторая группа — это, например, пищевые продукты для нашей армии.

"Отныне заказчик будет заранее обнародовать объявление о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставки", — рассказал премьер.

Он добавил, что также в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупках, если они заключались без электронной системы.

Напомним, с 23 апреля в системе Prozorro начала новую функцию. В ней будет отображаться информация для всех украинцев о безоружных оборонных закупках.

Оборонные заказчики будут отчитываться именно о вооруженных закупках (питании, вещевом имуществе, горючем и т.п.) от 200 тыс. грн для товаров и услуг, и 1,5 млн грн — работ. Отчеты будут содержать ограниченное количество информации – название заказчика, предмет закупки и цену за единицу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас