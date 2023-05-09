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Уряд змінить правила закупівель для армії: які дані стануть відкритими

9 травня 2023 18:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Уряд змінить правила закупівель для армії: які дані стануть відкритими
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Урядовий портал
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На час воєнного стану Кабінет Міністрів України розподілив оборонну продукцію на дві групи, щоб полегшити закупівлі. Відтепер закупівлі продуктів для війська будуть відкритими.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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 Як будуть здійснюватися закупівлі для армії

За словами Шмигаля, закупівлі оборонної продукції будуть розділені на дві групи:

  • Перша група — це зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформація про ці закупівлі залишиться закритою.
  • Друга група — це, наприклад, харчові продукти для нашої армії.

"Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни постачання", — розповів прем'єр.

Він додав, що також в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи.

Нагадаємо, з 23 квітня у системі Prozorro запрацювала нова функція. В ній відображатиметься інформація для всіх українців про незбройні оборонні закупівлі

Оборонні замовники звітуватимуть саме про незбройні закупівлі (харчування, речове майно, пальне тощо) від 200 тис. грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн — робіт. Звіти міститимуть обмежену кількість інформації — назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю. 

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