Уряд змінить правила закупівель для армії: які дані стануть відкритими
На час воєнного стану Кабінет Міністрів України розподілив оборонну продукцію на дві групи, щоб полегшити закупівлі. Відтепер закупівлі продуктів для війська будуть відкритими.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Як будуть здійснюватися закупівлі для армії
За словами Шмигаля, закупівлі оборонної продукції будуть розділені на дві групи:
- Перша група — це зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформація про ці закупівлі залишиться закритою.
- Друга група — це, наприклад, харчові продукти для нашої армії.
"Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни постачання", — розповів прем'єр.
Він додав, що також в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи.
Нагадаємо, з 23 квітня у системі Prozorro запрацювала нова функція. В ній відображатиметься інформація для всіх українців про незбройні оборонні закупівлі.
Оборонні замовники звітуватимуть саме про незбройні закупівлі (харчування, речове майно, пальне тощо) від 200 тис. грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн — робіт. Звіти міститимуть обмежену кількість інформації — назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.