Уряд змінить правила закупівель для армії: які дані стануть відкритими

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Урядовий портал

На час воєнного стану Кабінет Міністрів України розподілив оборонну продукцію на дві групи, щоб полегшити закупівлі. Відтепер закупівлі продуктів для війська будуть відкритими.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За словами Шмигаля, закупівлі оборонної продукції будуть розділені на дві групи:

Перша група — це зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформація про ці закупівлі залишиться закритою.

Друга група — це, наприклад, харчові продукти для нашої армії.

"Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни постачання", — розповів прем'єр.

Він додав, що також в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи.

Нагадаємо, з 23 квітня у системі Prozorro запрацювала нова функція. В ній відображатиметься інформація для всіх українців про незбройні оборонні закупівлі.

Оборонні замовники звітуватимуть саме про незбройні закупівлі (харчування, речове майно, пальне тощо) від 200 тис. грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн — робіт. Звіти міститимуть обмежену кількість інформації — назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.