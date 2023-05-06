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Правительство снизило предельный возраст призыва до 25 лет

6 мая 2023 00:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Правительство снизило предельный возраст призыва до 25 лет
Украинские военные проходят обучение на полигоне. Фото: УНИАН / Шмаков Валерий
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вчера, 5 мая, Кабинет министров утвердил поправки к законопроекту "О воинской обязанности и военной службе", предусматривающие уменьшение предельного возраста призывников на военном учете с 27 до 25 лет.

Об этом представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук написал в Telegram.

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"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Законопроектом предусмотрено внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1, 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", направленных на уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста", — говорится в сообщении.

Далее законопроект передадут на рассмотрение в Верховную Раду, чтобы он вступил в силу.

Напомним, что в Украине продлили срок мобилизации и военное положение. Недавно, 2 мая, за это проголосовало большинство депутатов Верховной рады.

Также мы сообщали, что 2 мая Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России. Депутаты призвали ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма.

Добавим, что 286 народных депутатов поддержали законопроект под неофициальным названием "антипушкин". Этот законодательный акт упрощает процесс демонтажа русских памятников на территории Украины.

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