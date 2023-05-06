Уряд знизив граничний вік призову до 25 років

Українські військові проходять навчання на полігоні. Фото: УНІАН / Шмаков Валерій

Вчора, 5 травня, Кабінет міністрів затвердив поправки до законопроєкту "Про військовий обов'язок та військову службу", які передбачають зменшення граничного віку призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.

Про це представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук написав у Telegram.

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"Схвалено проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу". Законопроектом передбачено внесення змін до статей 15, 18, 18-1, 37 ЗУ "Про військовий обовʼязок і військову службу", спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку", — йдеться в повідомленні.

Далі законопроєкт передадуть на розгляд до Верховної Ради, щоб він набув чинності.

Нагадаємо, що в Україні продовжили строк мобілізації та воєнний стан. Нещодавно, 2 травня, за це проголосувало більшість депутатів Верховної ради.

Також ми повідомляли, що 2 травня, Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії. Депутати закликали ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму.

Додамо, що 286 народних депутатів підтримали законопроєкт під неофіційною назвою "антипушкін". Цей законодавчий акт спрощує процес демонтажу російських пам’ятників на території України.