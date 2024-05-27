Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС повышать обороноспособность и помогать Украине

Урсула фон дер Ляен. Фото: deutschland.de

Европе необходимо больше помогать Украине в борьбе с российской агрессией, а также усиливать свою обороноспособность. Членам Европейского союза следует позаботиться об инвестициях в совместные оборонные проекты.

Об этом в воскресенье, 26 мая, в эфире Deutschlandfunk заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По мнению Урсулы фон дер Ляйен, слова и действия Владимира Путина свидетельствуют о том, что он планирует продолжить войну и дальше.

"Важно, чтобы мы постоянно поддерживали Украину и укрепляли собственную обороноспособность, ведь если мы должны сохранить мир на нашем континенте, то мы должны инвестировать в оборону", — сказала глава Европейской комиссии.

Также она напомнила о постоянных "гибридных атаках" со стороны России, в частности о газовом шантаже, недавнем похищении световых буев на границе с Эстонией, использовании мигрантов, попытках разделить европейское общество и посеять антиевропейские настроения в соцсетях.

"Мы поняли, что должны поддерживать Украину столько времени и так последовательно, сколько ей нужно, чтобы защитить себя, но мы также должны совершенствовать нашу собственную обороноспособность, а это значит больше инвестировать в оборону, инвестировать лучше вместе", — подытожила фон дер Ляйен. Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа "может умереть", ведь у нее еще никогда не было столько внешних и внутренних врагов, сколько сейчас. Ранее стало известно, когда Украина должна приступить к процедуре вступления в Европейский Союз и какая страна выступает против такой инициативы.

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"Говорящий и действующий как Путин не хочет мира": фон дер Ляен призвала инвестировать в оборону ЕС Ольга Липич Мир 26.05.2024 23:50 1 минута 1,4 т. Виртуальный мемориал погибших борцов за украинскую независимость: почтите Героев минутой вашего внимания!

Европа должна больше помогать Украине в борьбе с полномасштабным вторжением России , а также повышать собственную обороноспособность. Членам Европейского Союза следует больше инвестировать в совместные европейские оборонные проекты.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в воскресенье, 26 мая, в эфире Deutschlandfunk . Она подчеркнула, что слова и действия российского диктатора Владимира Путина говорят о том, что он не хочет мира и будет двигаться дальше.

"И поэтому так важно, чтобы мы постоянно поддерживали Украину и укрепляли собственную обороноспособность, ведь если мы должны сохранить мир на нашем континенте, то мы должны инвестировать в оборону", – сказала она.

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Президент ЕК напомнила о постоянных гибридных атаках государства-агрессора РФ, начиная с газового шантажа и до недавних провокаций – похищение световых буев на границе с Эстонией, использование мигрантов, попытки разделить европейские общества и посеять антиевропейские настроения с помощью социальных сетей.

"Мы поняли, что должны поддерживать Украину столько времени и так последовательно, сколько ей нужно, чтобы защитить себя, но мы также должны совершенствовать нашу собственную обороноспособность, а это значит больше инвестировать в оборону, инвестировать лучше вместе", - подчеркнула фон дер Ляен.

тот, кто говорит и действует как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать.

https://24tv.ua/ursula-fon-der-lyayen-vistupila-za-posilennya-oboroni-yes-chomu_n2563144

тот, кто говорит и действует как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать.

https://24tv.ua/ursula-fon-der-lyayen-vistupila-za-posilennya-oboroni-yes-chomu_n2563144