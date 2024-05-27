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Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС повышать обороноспособность и помогать Украине

27 мая 2024 06:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС повышать обороноспособность и помогать Украине
Урсула фон дер Ляен. Фото: deutschland.de
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Европе необходимо больше помогать Украине в борьбе с российской агрессией, а также усиливать свою обороноспособность. Членам Европейского союза следует позаботиться об инвестициях в совместные оборонные проекты.

Об этом в воскресенье, 26 мая, в эфире Deutschlandfunk заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По мнению Урсулы фон дер Ляйен, слова и действия Владимира Путина свидетельствуют о том, что он планирует продолжить войну и дальше.

"Важно, чтобы мы постоянно поддерживали Украину и укрепляли собственную обороноспособность, ведь если мы должны сохранить мир на нашем континенте, то мы должны инвестировать в оборону", — сказала глава Европейской комиссии.

Также она напомнила о постоянных "гибридных атаках" со стороны России, в частности о газовом шантаже, недавнем похищении световых буев на границе с Эстонией, использовании мигрантов, попытках разделить европейское общество и посеять антиевропейские настроения в соцсетях.

 
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"Говорящий и действующий как Путин не хочет мира": фон дер Ляен призвала инвестировать в оборону ЕС

Ольга Липич
Ольга Липич
Мир
1 минута
1,4 т.
'Говорящий и действующий как Путин не хочет мира': фон дер Ляен призвала инвестировать в оборону ЕС
 

Европа должна больше помогать Украине в борьбе с полномасштабным вторжением России , а также повышать собственную обороноспособность. Членам Европейского Союза следует больше инвестировать в совместные европейские оборонные проекты.

 
 
 
 

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в воскресенье, 26 мая, в эфире Deutschlandfunk . Она подчеркнула, что слова и действия российского диктатора Владимира Путина говорят о том, что он не хочет мира и будет двигаться дальше.

"И поэтому так важно, чтобы мы постоянно поддерживали Украину и укрепляли собственную обороноспособность, ведь если мы должны сохранить мир на нашем континенте, то мы должны инвестировать в оборону", – сказала она.

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Президент ЕК напомнила о постоянных гибридных атаках государства-агрессора РФ, начиная с газового шантажа и до недавних провокаций – похищение световых буев на границе с Эстонией, использование мигрантов, попытки разделить европейские общества и посеять антиевропейские настроения с помощью социальных сетей.

"Мы поняли, что должны поддерживать Украину столько времени и так последовательно, сколько ей нужно, чтобы защитить себя, но мы также должны совершенствовать нашу собственную обороноспособность, а это значит больше инвестировать в оборону, инвестировать лучше вместе", - подчеркнула фон дер Ляен.

тот, кто говорит и действует как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать.
https://24tv.ua/ursula-fon-der-lyayen-vistupila-za-posilennya-oboroni-yes-chomu_n2563144
тот, кто говорит и действует как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать.
https://24tv.ua/ursula-fon-der-lyayen-vistupila-za-posilennya-oboroni-yes-chomu_n2563144

 

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Урсула фон дер Ляйен
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