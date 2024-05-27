Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС підвищувати обороноздатність та допомагати Україні
Європі необхідно більше допомагати Україні в боротьбі з російською агресією, а також посилювати власну обороноздатність. Членам Європейського союзу варто подбати про інвестиції у спільні оборонні проєкти.
Про це в неділю, 26 травня, в ефірі Deutschlandfunk заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Що каже очільниця Європейської комісії щодо допомоги Україні та захисту Європи
На думку Урсули фон дер Ляєн, слова та дії Володимира Путіна свідчать про те, що він планує продовжити війну й надалі.
"Важливо, щоб ми постійно підтримували Україну та зміцнювали власну обороноздатність, адже якщо ми маємо зберегти мир на нашому континенті, то ми маємо інвестувати в оборону", — сказала голова Європейської комісії.
Також вона нагадала про постійні "гібридні атаки" з боку Росії, зокрема про газовий шантаж, нещодавнє викрадення світлових буїв на кордоні з Естонією, використання мігрантів, спроби розділити європейське суспільство й посіяти антиєвропейські настрої в соцмережах.
"Той, хто говорить і діє як Путін, не хоче миру": фон дер Ляєн закликала інвестувати в оборону ЄС
Європа має більше допомагати Україні у боротьбі з повномасштабним вторгненням Росії, а також підвищувати власну обороноздатність. Членам Європейського Союзу варто більше інвестувати в спільні європейські оборонні проєкти.
На цьому наголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю, 26 травня, в ефірі Deutschlandfunk. Вона наголосила, що слова і дії російського диктатора Володимира Путіна свідчать про те, що він не хоче миру і буде рухатися далі.
"І тому так важливо, щоб ми постійно підтримували Україну та зміцнювали власну обороноздатність, адже якщо ми маємо зберегти мир на нашому континенті, то ми маємо інвестувати в оборону", – сказала вона.
Президентка ЄК нагадала про постійні гібридні атаки держави-агресора РФ, починаючи з газового шантажу і до нещодавніх провокацій – викрадення світлових буїв на кордоні з Естонією, використання мігрантів, спроби розділити європейські суспільства та посіяти антиєвропейські настрої за допомогою соціальних мереж.
"Ми зрозуміли, що маємо підтримувати Україну стільки часу й так послідовно, скільки їй потрібно, щоб захистити себе, але ми також маємо вдосконалювати нашу власну обороноздатність, а це означає більше інвестувати в оборону, інвестувати краще разом", – наголосила фон дер Ляєн.
https://24tv.ua/ursula-fon-der-lyayen-vistupila-za-posilennya-oboroni-yes-chomu_n2563144
https://24tv.ua/ursula-fon-der-lyayen-vistupila-za-posilennya-oboroni-yes-chomu_n2563144
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