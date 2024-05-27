Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС підвищувати обороноздатність та допомагати Україні

Урсула фон дер Ляєн. Фото: deutschland.de

Європі необхідно більше допомагати Україні в боротьбі з російською агресією, а також посилювати власну обороноздатність. Членам Європейського союзу варто подбати про інвестиції у спільні оборонні проєкти.

Про це в неділю, 26 травня, в ефірі Deutschlandfunk заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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На думку Урсули фон дер Ляєн, слова та дії Володимира Путіна свідчать про те, що він планує продовжити війну й надалі.

"Важливо, щоб ми постійно підтримували Україну та зміцнювали власну обороноздатність, адже якщо ми маємо зберегти мир на нашому континенті, то ми маємо інвестувати в оборону", — сказала голова Європейської комісії.

Також вона нагадала про постійні "гібридні атаки" з боку Росії, зокрема про газовий шантаж, нещодавнє викрадення світлових буїв на кордоні з Естонією, використання мігрантів, спроби розділити європейське суспільство й посіяти антиєвропейські настрої в соцмережах.

"Ми зрозуміли, що маємо підтримувати Україну стільки часу й так послідовно, скільки їй потрібно, щоб захистити себе, але ми також маємо вдосконалювати нашу власну обороноздатність, а це означає більше інвестувати в оборону, інвестувати краще разом", — підсумувала фон дер Ляєн. Нагадаємо, Президент Франції Еманюель Макрон заявив, що Європа "може померти", адже в неї ще ніколи не було стільки зовнішніх та внутрішніх ворогів, скільки є зараз. Раніше стало відомо, коли Україна має розпочати процедуру вступу до Європейського Союзу та яка країна виступає проти такої ініціативи.

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"Той, хто говорить і діє як Путін, не хоче миру": фон дер Ляєн закликала інвестувати в оборону ЄС Ольга Ліпич Світ 26.05.2024 23:50 1 хвилина 1,4 т. Віртуальний меморіал загиблих борців за українську незалежність: вшануйте Героїв хвилиною вашої уваги!

Європа має більше допомагати Україні у боротьбі з повномасштабним вторгненням Росії, а також підвищувати власну обороноздатність. Членам Європейського Союзу варто більше інвестувати в спільні європейські оборонні проєкти.

На цьому наголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю, 26 травня, в ефірі Deutschlandfunk. Вона наголосила, що слова і дії російського диктатора Володимира Путіна свідчать про те, що він не хоче миру і буде рухатися далі.

"І тому так важливо, щоб ми постійно підтримували Україну та зміцнювали власну обороноздатність, адже якщо ми маємо зберегти мир на нашому континенті, то ми маємо інвестувати в оборону", – сказала вона.

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Президентка ЄК нагадала про постійні гібридні атаки держави-агресора РФ, починаючи з газового шантажу і до нещодавніх провокацій – викрадення світлових буїв на кордоні з Естонією, використання мігрантів, спроби розділити європейські суспільства та посіяти антиєвропейські настрої за допомогою соціальних мереж.

"Ми зрозуміли, що маємо підтримувати Україну стільки часу й так послідовно, скільки їй потрібно, щоб захистити себе, але ми також маємо вдосконалювати нашу власну обороноздатність, а це означає більше інвестувати в оборону, інвестувати краще разом", – наголосила фон дер Ляєн.

той, хто говорить і діє, як Путін, не хоче миру, а має намір продовжувати.

https://24tv.ua/ursula-fon-der-lyayen-vistupila-za-posilennya-oboroni-yes-chomu_n2563144

той, хто говорить і діє, як Путін, не хоче миру, а має намір продовжувати.

https://24tv.ua/ursula-fon-der-lyayen-vistupila-za-posilennya-oboroni-yes-chomu_n2563144