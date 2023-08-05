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Успехи ВСУ за последние сутки: данные Генштаба на утро 5 августа

5 августа 2023 06:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отчет Генштаба ВСУ на утро 5 августа
Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 528-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Враг не гнушается ничем. Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях.

Но наши бойцы и дальше обезвреживают врага. Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 5 августа

Наши армейцы установили, что в Михайловке Запорожской области на территории общеобразовательной школы разместилось около сотни российских военнослужащих.

Боец ВСУ выполняет боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Также в Генштабе сообщают, что авиация в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинские воины во время выполнения боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ

Также нашими защитниками были уничтожены 2 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Бойцы ВСУ собирают вражеские дроны. Фото: Генштаб ВСУ

Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

  • 9 артиллерийских средств на огневых позициях,
  • 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Напомним, Служба безопасности Украины установила, что Россия хочет использовать "вагнеровцев" для того, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В настоящее время россияне готовят масштабную провокацию на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.

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