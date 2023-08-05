Успехи ВСУ за последние сутки: данные Генштаба на утро 5 августа
Продолжаются 528-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Враг не гнушается ничем. Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях.
Но наши бойцы и дальше обезвреживают врага. Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 5 августа
Наши армейцы установили, что в Михайловке Запорожской области на территории общеобразовательной школы разместилось около сотни российских военнослужащих.
Также в Генштабе сообщают, что авиация в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Также нашими защитниками были уничтожены 2 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".
Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
- 9 артиллерийских средств на огневых позициях,
- 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Напомним, Служба безопасности Украины установила, что Россия хочет использовать "вагнеровцев" для того, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В настоящее время россияне готовят масштабную провокацию на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.
Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
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