Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Успіхи ЗСУ за останню добу: дані Генштабу на ранок 5 серпня arrow

Успіхи ЗСУ за останню добу: дані Генштабу на ранок 5 серпня

5 серпня 2023 06:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 5 серпня
Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 528-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Ворог не гребує нічим. Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях.

Але наші бійці і далі знешкоджують ворога. Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

Читайте також:

Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 5 серпня

Наші армійці встановили, що у Михайлівці Запорізької області на території загальноосвітньої школи розмістилося близько сотні російських військовослужбовців.

Боєць ЗСУ виконує бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Також у Генштабі повідомляють, що авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські воїни під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Також, нашими захисниками було знищено 2 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".

Бійці ЗСУ збирвають ворожі дрони. Фото: Генштаб ЗСУ

Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

  • 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях,
  • 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила, що Росія хоче використати "вагнерівців" для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наразі росіяни готують масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Скандальні укриття у столиці: чому замість Кличка цим опікується народний депутат

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз