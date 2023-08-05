Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 528-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Ворог не гребує нічим. Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях.

Але наші бійці і далі знешкоджують ворога. Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 5 серпня

Наші армійці встановили, що у Михайлівці Запорізької області на території загальноосвітньої школи розмістилося близько сотні російських військовослужбовців.

Боєць ЗСУ виконує бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Також у Генштабі повідомляють, що авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські воїни під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Також, нашими захисниками було знищено 2 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".

Бійці ЗСУ збирвають ворожі дрони. Фото: Генштаб ЗСУ

Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

9 артилерійських засобів на вогневих позиціях,

2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила, що Росія хоче використати "вагнерівців" для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наразі росіяни готують масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.