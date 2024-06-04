Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Успешные контратаки в Волчанске — аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ arrow

Успешные контратаки в Волчанске — аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ

4 июня 2024 13:02
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
ВСУ осуществили успешные контратаки в центре Волчанска
Украинские военные. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Вооруженные силы Украины вернули утраченные позиции в Волчанске — к северо-востоку от Харькова. В частности, речь идет о положении вдоль улицы Духовной в центре города.

Об этом сообщили в отчете Института изучения войны (ISW) за 3 июня.

 

Читайте также:
ISW
Карта боевых действий. Фото: ISW

ВСУ осуществили успешные контратаки в центре Волчанска

Кадры с геолокацией за 3 июня показывают, как российские и украинские силы ведут рукопашный бой вдоль улицы Духовной. Американские специалисты отмечают, что это позволяет предположить, что Силы обороны Украины контратакуют, чтобы вернуть контроль над позициями.

Отмечается, что некоторые российские милитарные блоггеры утверждали, что украинская армия пытается контратаковать в центре Волчанска и общем северном направлении Харьковской области.

В свою очередь, украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские блоггеры жалуются на усиление украинских контратак на Харьковском направлении. Вероятно, считает эксперт, что российские источники в ближайшие дни могут заявить, что армия РФ отразила "серьезное" украинское контрнаступление на этом направлении, пишут аналитики.

Напомним, аналитики ISW ответили, что поможет Украине защитить Харьков и область от российских оккупантов. Речь идет о предоставлении Киеву противовоздушной обороны и ограничения бить по целям на территории России западным оружием.

Ранее украинские пограничники уничтожили позиции и логистические пути российских оккупантов. Это произошло в Харьковской области.

Также под контролем Вооруженных сил Украины около 70 процентов города Волчанск Харьковской области. В городе и его окрестностях продолжаются жесткие бои.

российские войска
Вовчанск
Харьковская область
война в Украине
Россия
военные
ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня