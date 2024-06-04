Украинские военные. Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины вернули утраченные позиции в Волчанске — к северо-востоку от Харькова. В частности, речь идет о положении вдоль улицы Духовной в центре города.



Об этом сообщили в отчете Института изучения войны (ISW) за 3 июня.

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Карта боевых действий. Фото: ISW

ВСУ осуществили успешные контратаки в центре Волчанска

Кадры с геолокацией за 3 июня показывают, как российские и украинские силы ведут рукопашный бой вдоль улицы Духовной. Американские специалисты отмечают, что это позволяет предположить, что Силы обороны Украины контратакуют, чтобы вернуть контроль над позициями.



Отмечается, что некоторые российские милитарные блоггеры утверждали, что украинская армия пытается контратаковать в центре Волчанска и общем северном направлении Харьковской области.

В свою очередь, украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские блоггеры жалуются на усиление украинских контратак на Харьковском направлении. Вероятно, считает эксперт, что российские источники в ближайшие дни могут заявить, что армия РФ отразила "серьезное" украинское контрнаступление на этом направлении, пишут аналитики.

Напомним, аналитики ISW ответили, что поможет Украине защитить Харьков и область от российских оккупантов. Речь идет о предоставлении Киеву противовоздушной обороны и ограничения бить по целям на территории России западным оружием.

Ранее украинские пограничники уничтожили позиции и логистические пути российских оккупантов. Это произошло в Харьковской области.

Также под контролем Вооруженных сил Украины около 70 процентов города Волчанск Харьковской области. В городе и его окрестностях продолжаются жесткие бои.