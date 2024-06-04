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Успішні контратаки у Вовчанську — аналітики ISW розповіли про успіхи ЗСУ

4 червня 2024 13:02
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Улинець Юлія
редактор
ЗСУ здійснили успішні контратаки в центрі Вовчанська
Українські військові. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Збройні сили України повернули втрачені позиції у Вовчанську — на північний схід від Харкова. Зокрема, йдеться про положення вздовж вулиці Духовної у центрі міста.

Про це повідомили у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 3 червня.

 

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Мапа бойових дій. Фото: ISW

ЗСУ здійснили успішні контратаки в центрі Вовчанська

Кадри з геолокацією за 3 червня показують, як російські та українські сили ведуть рукопашний бій уздовж вулиці Духовної. Американські фахівці зауважують, що це дає змогу припустити, що Сили оборони України контратакують, щоб повернути контроль над позиціями.

Зазначається, що деякі російські мілітарні блогери стверджували, що українська армія намагається контратакувати в центрі Вовчанська та на загальному північному напрямку Харківської області.

Своєю чергою український військовий оглядач Костянтин Машовець зауважив, що російські блогери скаржаться на посилення українських контратак на Харківському напрямку. Ймовірно, вважає експерт, що російські джерела найближчими днями можуть заявити, що армія РФ відбила "серйозний" український контрнаступ на цьому напрямку, пишуть аналітики.

Нагадаємо, аналітики ISW відповіли, що допоможе Україні захистити Харків та область від російських окупантів. Йдеться про надання Києву протиповітряної оборони та зняття обмежень бити по цілях на території Росії західною зброєю.

Раніше українські прикордонники знищили позиції і логістичні шляхи російських окупантів. Це сталося на Харківщині.

Також під контролем Збройних сил України близько 70 відсотків міста Вовчанськ Харківської області. У місті та на його околицях продовжуються жорсткі бої. 

російські війська
Вовчанськ
Харківська область
війна в Україні
Росія
військові
ЗСУ

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