Успешное наступление и мировое господство: какие абсурдные заявления сделал Путин на выступлении

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин выступил с абсурдными и нелогичными заявлениями, пытаясь убедить себя и других, что Россия выходит победителем из всех экономических ограничений. Также он выдал, что Украина пытается наступать на РФ, а Россия "не может выполнить пункт о прекращении огня за Украину", заявил, что оккупанты якобы отбили ВСУ на передовой и продолжают наступать, что очень далеко от действительности.

Соответствующие цитаты из выступления российского диктатора приводят российские СМИ.

Читайте также:

Дела на передовой

Так, во время выступления Путин заявил, что серьезных изменений на передовой нет, ВСУ отводят "штурмовые подразделения на восстановление", а Украина якобы несет большие потери, причем в живой силе и в технике. Путин выдал, что на фронт якобы подвозят людей и уезжают — "берегут технику". И это в то время, когда Украина проводит адскую деоккупацию своих территорий и с каждым днем откидывает оккупантов все дальше, что подтверждает Генштаб.

Российский диктатор также отметил, что с 4 июня Украина потеряла 415 танков, а 2/3 потерянной в боях техники — западная. А ресурсы для мобилизации в Украине вроде бы заканчиваются. Хотя при этом о своих потерях в технике и живой силе, а также о принудительной мобилизации в РФ Путин умолчал.

Также, как оказалось, большинство "украинских войск остановлены и отвергнуты", а российские оккупанты якобы успешно наступают. Хотя с начала лета ВСУ освободили столько же территорий, сколько РФ захватили более чем за шесть месяцев — более 250 квадратных километров.

Мировая поддержка Украины

Борьбу мира с российской агрессией Путин тоже не смог обойти и испуганно подчеркнул, что введение польских сил в Украину станет "началом отторжения западноукраинских земель в Польшу".

Путин выдал, что не видит ничего плохого, что Украина ищет свою идентичность, но якобы "не на основе неонацизма и Бандеры с Шухевичем", что Россия неоднократно упоминает как оправдание своих преступлений против человечества в Украине.

Похищение украинских детей и оправдание геноцида

Также он назвал "раздутой" историю с похищением Россией детей в Украине, по его словам, это было якобы их спасение. Хотя трудно назвать спасением принудительную депортацию маленьких украинцев в российские семьи. Кроме того, он цинично добавил, что никаких проблем с возвращением детей родственникам в Украину нет, что соответственно отнюдь не соответствует реальности, потому что Украине приходится бороться за каждого ребенка.

Также российский диктатор заявил, что после удара по Крымскому мосту пытается усилить его техническую и физическую защиту, что "не так дорого", но должно быть надежно. Он признался, что РФ обстреляла украинские города, но якобы "по местам производства и отправки украинских морских беспилотников". Это несмотря на то, что убитые украинцы и разрушенная инфраструктура в ряде украинских городов, в частности, Сумах, Днепре, Запорожье, Киеве, Львове и других, в результате российских атак говорят о совершении Россией геноцида.

Путин также рассказал, что остановка Россией зернового соглашения "никак не связана с передачей Турцией командиров "Азова" Украине", что также говорит о попытке манипуляций. Диктатор заверил, что РФ остается лидером по продажам пшеницы, а цены на мировом рынке после выхода России из зерновой сделки выросли. Таким образом, Путин пытается показать, что мировые санкции и ограничения на Россию никак не влияют.

Напомним, что в администрации Кремля хотят, чтобы на президентских выборах 2024 Владимир Путин получил более 80% голосов. Для достижения этой цифры будут использованы различные стратегии, включая привлечение активных сторонников Путина, административные методы и электронное голосование.