Успешное наступление и мировое господство: какие абсурдные заявления сделал Путин на выступлении
Российский диктатор Владимир Путин выступил с абсурдными и нелогичными заявлениями, пытаясь убедить себя и других, что Россия выходит победителем из всех экономических ограничений. Также он выдал, что Украина пытается наступать на РФ, а Россия "не может выполнить пункт о прекращении огня за Украину", заявил, что оккупанты якобы отбили ВСУ на передовой и продолжают наступать, что очень далеко от действительности.
Соответствующие цитаты из выступления российского диктатора приводят российские СМИ.
Дела на передовой
Так, во время выступления Путин заявил, что серьезных изменений на передовой нет, ВСУ отводят "штурмовые подразделения на восстановление", а Украина якобы несет большие потери, причем в живой силе и в технике. Путин выдал, что на фронт якобы подвозят людей и уезжают — "берегут технику". И это в то время, когда Украина проводит адскую деоккупацию своих территорий и с каждым днем откидывает оккупантов все дальше, что подтверждает Генштаб.
Российский диктатор также отметил, что с 4 июня Украина потеряла 415 танков, а 2/3 потерянной в боях техники — западная. А ресурсы для мобилизации в Украине вроде бы заканчиваются. Хотя при этом о своих потерях в технике и живой силе, а также о принудительной мобилизации в РФ Путин умолчал.
Также, как оказалось, большинство "украинских войск остановлены и отвергнуты", а российские оккупанты якобы успешно наступают. Хотя с начала лета ВСУ освободили столько же территорий, сколько РФ захватили более чем за шесть месяцев — более 250 квадратных километров.
Мировая поддержка Украины
Борьбу мира с российской агрессией Путин тоже не смог обойти и испуганно подчеркнул, что введение польских сил в Украину станет "началом отторжения западноукраинских земель в Польшу".
Путин выдал, что не видит ничего плохого, что Украина ищет свою идентичность, но якобы "не на основе неонацизма и Бандеры с Шухевичем", что Россия неоднократно упоминает как оправдание своих преступлений против человечества в Украине.
Похищение украинских детей и оправдание геноцида
Также он назвал "раздутой" историю с похищением Россией детей в Украине, по его словам, это было якобы их спасение. Хотя трудно назвать спасением принудительную депортацию маленьких украинцев в российские семьи. Кроме того, он цинично добавил, что никаких проблем с возвращением детей родственникам в Украину нет, что соответственно отнюдь не соответствует реальности, потому что Украине приходится бороться за каждого ребенка.
Также российский диктатор заявил, что после удара по Крымскому мосту пытается усилить его техническую и физическую защиту, что "не так дорого", но должно быть надежно. Он признался, что РФ обстреляла украинские города, но якобы "по местам производства и отправки украинских морских беспилотников". Это несмотря на то, что убитые украинцы и разрушенная инфраструктура в ряде украинских городов, в частности, Сумах, Днепре, Запорожье, Киеве, Львове и других, в результате российских атак говорят о совершении Россией геноцида.
Путин также рассказал, что остановка Россией зернового соглашения "никак не связана с передачей Турцией командиров "Азова" Украине", что также говорит о попытке манипуляций. Диктатор заверил, что РФ остается лидером по продажам пшеницы, а цены на мировом рынке после выхода России из зерновой сделки выросли. Таким образом, Путин пытается показать, что мировые санкции и ограничения на Россию никак не влияют.
Напомним, что в администрации Кремля хотят, чтобы на президентских выборах 2024 Владимир Путин получил более 80% голосов. Для достижения этой цифры будут использованы различные стратегии, включая привлечение активных сторонников Путина, административные методы и электронное голосование.