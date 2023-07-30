Успішний наступ та світове панування: які абсурдні заяви зробив Путін на виступі

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін виступив з абсурдними та подекуди нелогічними заявами, намагаючись переконати себе й інших, що Росія виходить переможцем з усіх економічних обмежень. Також він видав, що Україна намагається наступати на РФ, а Росія "не може виконати пункту про припинення вогню за Україну", заявив, що окупанти нібито відбили ЗСУ на передовій та продовжують наступати, що дуже далеко від дійсності.

Відповідні цитати з виступу російського диктатора наводять російські ЗМІ.

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Що видав Путін під час виступу

Так, під час виступу Путін заявив, що серйозних змін на передовій немає, ЗСУ відводять "штурмові підрозділи на відновлення", а Україна нібито зазнає великих втрат, причому в живій силі й в техніці. Путін видав, що на фронт нібито підвозять людей і їдуть — "бережуть техніку". І це в той й час, коли Україна проводить пекельну деокупацію своїх територій й із кожним днем відкидає окупантів усе далі, що підтверджує Генштаб.

Російський диктатор також зазначив, що з 4 червня Україна втратила 415 танків, а 2/3 втраченої у боях техніки — західна. А ресурси для мобілізації в Україні нібито закінчуються. Хоча при цьому про свої втрати в техніці та живій силі, а також про примусову мобілізацію в РФ Путін змовчав.

Також, як виявилося, більшість "українських військ зупинені та відкинуті", а російські окупанти нібито успішно наступають. Хоча з початку літа цьогоріч ЗСУ звільнили стільки ж територій, скільки РФ захопили більш ніж за шість місяців — понад 250 квадратних кілометрів.

Боротьбу світу з російською агресією Путін теж не зміг оминути й злякано наголосив, що введення польських сил в Україну стане "початком відторгнення західноукраїнських земель до Польщі".

Путін видав, що не бачить нічого поганого, що Україна шукає свою ідентичність, але нібито "не на основі неонацизму та Бандери із Шухевичем", що Росія неодноразово згадує як виправдання своїх злочинів проти людства в Україні.

Також він назвав "роздутою" історію з викраденням Росією дітей в Україні, за його словами це був нібито їх порятунок. Хоча важко назвати порятунком примусову депортацію маленьких українців до російських родин. Крім того, він цинічно додав, що жодних проблем з поверненням дітей родичам в Україну немає, що відповідно аж ніяк не відповідає реальності, бо Україні доводиться боротися за кожну дитину.

Також російський диктатор заявив, що після удару по Кримському мосту намагається посилити його технічний та фізичний захист, що "не так дорого", але має бути надійно. Він зізнався, що РФ обстріляла українські міста, але нібито "по місцях виробництва та відправлення українських морських безпілотників". Це попри те, що вбиті українці та зруйнована інфраструктура в низці українських міст, зокрема, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Львові та інших, внаслідок російських атак говорять про вчинення Росією геноциду.

Путін також розповів, що зупинка Росією зернової угоди "ніяк не пов'язана з передачею Туреччиною командирів "Азова" Україні", що так само говорить про спробу маніпуляцій. Диктатор запевнив, що РФ залишається лідером у продажах пшениці, а ціни на світовому ринку після виходу Росії із зернової угоди виросли. Таким чином Путін намагається показати, що світові санкції та обмеження на Росію ніяк не впливають.

Нагадаємо, що в адміністрації Кремля хочуть, щоб на президентських виборах 2024 Володимир Путін отримав понад 80% голосів. Для досягнення цієї цифри будуть використані різноманітні стратегії, включаючи залучення активних прихильників Путіна, адміністративні методи та електронне голосування.