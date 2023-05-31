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Удерживают без повестки в ТЦК: законно ли это и как действовать

31 мая 2023 05:56
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Имеют ли право удерживать в ТЦК без повестки — объяснение юристов
Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине уже более 15 месяцев идет общая мобилизация. Мужчины призывного возраста получают повестки, проходят ВЛК, по решению которого могут быть призваны в ряды ВСУ. Однако бывают случаи, когда сотрудники ТЦК превышают свои полномочия, не выдают повестки, а задерживают мужчин, удерживают в военкомате и склоняют к подписанию добровольного согласия на прохождение службы.

Юристы в комментарии изданию Фокус объяснили, что делать украинским военнообязанным в таких случаях.

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Правозащитники подчеркивают, что по законодательству Украины у представителей ТЦК и СП нет законных оснований, чтобы задерживать военнообязанного, содержать на территории военкомата и тем более заставлять что-то подписывать.

Если мужчина задержан и не выпускается с территории ТЦК, специалисты советуют обращаться в полицию и сообщить об уголовном правонарушении. Нелишне обратиться к адвокату, чтобы в дальнейшем осудить такие неправомерные действия со стороны представителей ТЦК.

Юрист ООО "ЮКК "Де-юре" Дмитрий Винницкий отмечает, когда лицо незаконно задержали, доставили и удерживают на территории воинской части, то действия ответственных лиц можно квалифицировать за:

  • ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека";
  • ст. 146-1 "Ответственность за насильственное исчезновение";
  • ст. 371 "Заведомо незаконные задержание, повод, домашний арест или содержание под стражей".

Адвокат Андрей Шабельников объясняет, что именно полиция должна приложить усилия, чтобы освободить мужчину, которого незаконно удерживают на территории ТЦК и СП.

"Именно полиция должна обеспечить освобождение незаконно удерживаемого лица из ТЦК, возвращение документов. Привлечь суд на данном этапе невозможно, поскольку оперативный судебный контроль и обеспечение прав человека предусмотрены только в случае задержания в рамках уголовного производства", — сообщил Шабельников.

Также правозащитник добавил, если военнообязанному нанесены телесные повреждения — тогда нужно зафиксировать побои в больнице и рассказать об этом факте полиции.

В дальнейшем незаконно задержанный человек может обратиться в суд, чтобы "признать действия работников ТЦК незаконными и взыскать с государства моральный ущерб".

Адвокат, арбитражный руководитель юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша говорит, согласно Конституции органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

"Учитывая то обстоятельство, что законодательством Украины лицам, имеющим право вручать повестки, предоставлено только право на вручение повесток, а не на какие-либо другие действия, необходимо иметь в виду, что совершение других действий, например, задержание и/или обыск лица, применение к лицу насилия, ограничение свободы передвижения, принудительное перемещение в ТЦК и СП, не предусмотрено законодательством, поэтому такие действия могут быть признаны незаконными в судебном порядке", — отметил Камша.

 

Ранее мы сообщали, могут ли проверять паспорт сотрудники ТЦК и СП и при каких обстоятельствах. Эта информация поможет военнообязанным защитить свои права.

Напомним, мы писали о категории мужчин, которая может отказаться от вручения повестки на улице.

Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

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