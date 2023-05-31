Чи мають право утримувати у ТЦК без повістки — пояснення юристів

Військовозобов'язані у ТЦК та СП. Фото: google.com

В Україні вже понад 15 місяців триває загальна мобілізація. Чоловіки призовного віку отримують повістки, проходять ВЛК, за рішенням якого можуть бути призвані до лав ЗСУ. Проте трапляються випадки, коли співробітники ТЦК перевищують свої повноваження, не видають повістки, а затримують чоловіків, утримують у військкоматі та схиляють до підписання добровільної згоди на проходження служби.

Юристи в коментарі виданню Фокус пояснили, що робити українським військовозобов'язаним у таких випадках.

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Правозахисники підкреслюють, за законодавством України представники ТЦК та СП не мають законних підстав, щоб затримувати військовозобов'язаного, утримувати на території військкомату й тим паче примушувати щось підписувати.

Якщо чоловіка затримали та не випускають з території ТЦК, фахівці радять звертатися до поліції та повідомити про кримінальне правопорушення. Не зайвим буде звернутися до адвоката, щоб надалі засудити такі неправомірні дії з боку представників ТЦК.

Юрист ТОВ "ЮКК "Де-юре" Дмитро Вінницький зазначає, коли особу незаконно затримали, доставили та утримують на території військової частини, то дії відповідальних осіб можна кваліфікувати за:

ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини";

ст. 146-1 "Відповідальність за насильницьке зникнення";

ст. 371 "Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою".

Адвокат Андрій Шабельніков пояснює, що саме поліція повинна докласти зусиль, щоб звільнити чоловіка, якого незаконно утримують на території ТЦК та СП.

"Саме поліція має забезпечити звільнення незаконно утримуваної особи з ТЦК, повернення документів. Залучити суд на даному етапі неможливо, оскільки оперативний судовий контроль і забезпечення прав людини передбачені лише у випадку затримання в рамках кримінального провадження", — повідомив Шабельніков.

Також правозахисник додав, якщо військовозобов’язаному було завдано тілесних ушкоджень — тоді потрібно зафіксувати побої у лікарні та розповісти про цей факт поліції.

Надалі людина, яку незаконно затримали може звернутися до суду аби "визнати дії працівників ТЦК незаконними та стягнути з держави моральну шкоду".

Адвокат, арбітражний керівник юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Олександр Камша каже, відповідно до Конституції органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

"Враховуючи ту обставину, що законодавством України особам, які мають право вручати повістки, надано лише право на вручення повісток, а не на будь-які інші дії, необхідно мати на увазі, що вчинення інших дій, наприклад, затримання та/або обшук особи, застосування до особи насилля, обмеження свободи пересування, примусове переміщення до ТЦК та СП, не передбачено законодавством, а тому такі дії можуть бути визнані незаконними в судовому порядку", — наголосив Камша.

Раніше ми повідомляли чи можуть перевіряти паспорт співробітники ТЦК та СП та за яких обставин. Ця інформація допоможе військовозобов'язаним захистити свої права.

Нагадаємо, ми писали про категорію чоловіків, яка може відмовитися від вручення повістки на вулиці.

Також ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.