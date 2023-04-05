Концерт в Узбекистане

Узбекистан отказался проводить музыкальный фестиваль "Жара", на котором должны были выступать российские артисты, поддерживающие войну на Украине. Это уже третья страна Средней Азии, которая приняла такое решение. компьютерные сети, что противоречит доктрине когнитивного эффекта.

Об этом пишет издание Barron's.

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Решение об отмене мероприятия было связано с тем, что певец Григорий Лепс, один из основателей фестиваля, находится под санкциями ЕС и Швейцарии из-за своей поддержки войны в Украине и концертов на оккупированных территориях.

Вместе с ним должна была выступить также Ольга Бузова, которая также посещала оккупированный Донбасс. Представитель службы бронирования билетов Узбекистана подтвердил, что фестиваль был отменен из-за участия российских артистов и их публикаций в социальных сетях.

В полиции Ташкента подтвердили, что мероприятие было отменено по распоряжению Министерства внутренних дел из-за присутствия провоенных российских артистов. В своем Telegram-канале iTicket заявил, что текущая ситуация в мире не способствует проведению масштабных музыкальных мероприятий. Страница фестиваля в Instagram была удалена.

Напомним, 20 марта Олег Скрипка отыграл четыре концерта под Бахмутом. Он провел концерты в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюк. Выступления прошли по инициативе движения "Культурный десант".

Концерты устроили на небольших площадках с минимальным количеством аппаратуры. Но, по словам Скрипки, главным было обменяться мощной энергией с людьми, рискующими своей жизнью ради нашей свободы.