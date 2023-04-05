Концерт в Узбекистані

Узбекистан відмовився проводити музичний фестиваль "Жара", на якому мали виступати російські артисти, які підтримували війну в Україні. Це вже третя країна Середньої Азії, яка ухвалила таке рішення. комп'ютерні мережі, що суперечить доктрині когнітивного ефекту.

Про це пише видання Barron's.

Читайте також:

Концерти російських артистів

Рішення про скасовування заходу було пов'язане з тим, що співак Григорій Лепс, один із засновників фестивалю, перебуває під санкціями ЄС та Швейцарії через свою підтримку війни в Україні та концерти на окупованих територіях.

Разом із ним мала виступити також Ольга Бузова, яка також відвідувала окупований Донбас. Представник служби бронювання квитків Узбекистану підтвердив, що фестиваль було скасовано через участь російських артистів та їхні публікації у соціальних мережах.

У поліції Ташкента підтвердили, що захід було скасовано за розпорядженням Міністерства внутрішніх справ через присутність провоєнних російських артистів. У своєму Telegram-каналі iTicket заявив, що поточна ситуація у світі не сприяє проведенню масштабних музичних заходів. Сторінку фестивалю в Instagram було видалено.

Нагадаємо, 20 березня Олег Скрипка відіграв чотири концерти під Бахмутом. Він провів концерти у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюк. Виступи відбулися з ініціативи руху "Культурний десант".

Концерти влаштували на невеликих майданчиках із мінімальною кількістю апаратури. Але, за словами Скрипки, головним було обмінятися потужною енергією з людьми, які ризикують своїм життям заради нашої свободи.